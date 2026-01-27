A partir del 21 de enero del 2026 muchos países tienen prohibido solicitar la green card u otros documentos migratorios para ingresar a Estados Unidos, de acuerdo con normativas del Departamento de Estado. Sin embargo, la suspensión a estos residentes podría ser una ventaja para otros extranjeros.

La prohibición que implementaron las autoridades federales, de acuerdo a la información que brindaron, se llevó a cabo con el fin de endurecer la seguridad nacional para todos los estadounidenses.

Atención inmigrantes: Estados Unidos podría disponer de 50,000 green cards para estos países

La legislación migratoria de Estados Unidos establece límites anuales para la emisión de green cards, tanto en categorías familiares como laborales. Cuando una parte de esos cupos no se utiliza dentro del año fiscal correspondiente, existe la posibilidad de que queden disponibles para su reasignación en períodos posteriores.

En este contexto, la suspensión del procesamiento de visas para 75 países podría provocar que miles de green cards no sean emitidas durante el año fiscal actual. Ese escenario abre la puerta a que esos cupos queden sin asignar y deban ser reubicados en otras categorías, aunque por el momento esto no ha sido confirmado de manera oficial.

El Gobierno de los Estados Unidos frenó el procesamiento de visas para más de 70 países que consideran un riesgo para la seguridad nacional. Fuente: Archivo.

El Gobierno de Estados Unidos no informó aún si esas visas se perderán, se acumularán o se redistribuirán en el futuro, lo que mantiene la situación en un terreno de incertidumbre.

¿Cómo sería la redistribución basada en el empleo?

La redistribución de visas no utilizadas puede tener impacto especialmente en las visas basadas en empleo. Estas son categorías que históricamente tienen más demanda que oferta, lo que genera largas listas de espera para solicitantes de países con alto volumen de peticiones presentadas, como India o China.

En un escenario en el que las green cards no utilizadas se sumen a los números disponibles en 2027, estas podrían:

Acelerar la disponibilidad de fechas de prioridad en las categorías laborales

Reducir los tiempos de espera para ciertos solicitantes que están en lista desde hace años

Aumentar las oportunidades para trabajadores extranjeros con peticiones aprobadas o en proceso de tramitación.

Todos los países que fueron suspendidos por Estados Unidos

Los países suspendidos por el Gobierno de los Estados Unidos son 75 en total: