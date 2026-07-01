Robert De Niro revela sus trucos para mantenerse en forma a sus 82 años. (Fuente: Gemini)

Robert De Niro volvió a ser noticia, pero esta vez no fue por una película. El actor, ganador de dos premios Oscar, reveló en detalle cuál es su rutina diaria y la filosofía de vida que lo mantiene activo a una edad en la que muchos ya piensan en el retiro.

Lejos de las dietas exóticas o los batidos de moda en Hollywood, De Niro apuesta por la simplicidad y la constancia. Una fórmula que, según contó, no tiene nada de extraordinario, pero que sostiene desde hace décadas y que hoy lo tiene filmando, administrando su imperio gastronómico y viajando sin bajar el ritmo.

A qué hora se levanta Robert De Niro y qué desayuna a los 82 años

La rutina de De Niro arranca mucho antes de que salga el sol. El actor se despierta habitualmente entre las 5:00 y las 6:00 de la mañana, un hábito que arrastra de sus décadas de rodaje, cuando debía llegar a maquillaje antes del amanecer, y que hoy mantiene incluso en sus días libres.

Su desayuno es igual de disciplinado y siempre el mismo:

Café negro , sin leche ni azúcar, para arrancar el día.

Jugo de naranja recién exprimido.

Huevos , revueltos o pasados por agua.

Pan integral tostado o los tradicionales bagels de Nueva York.

Nada de complementos milagrosos ni tendencias virales: el objetivo, según explicó, es nutrir el cuerpo de forma limpia antes de empezar a moverse.

El entrenamiento de Robert De Niro: la clave según su propio entrenador

Después del desayuno llega el turno del ejercicio físico. De Niro entrena entre tres y seis veces por semana, bajo la supervisión de su entrenador personal, James Brady, con una combinación de cardio para sostener la resistencia y trabajo de fuerza adaptado a su edad para proteger la masa muscular.

En una entrevista con la BBC Radio, el actor fue contundente sobre cuál es, para él, el verdadero secreto: no se trata de exigencia extrema, sino de no abandonar nunca la rutina. Su entorno remarca que jamás se salta un entrenamiento por comodidad, incluso en medio de rodajes exigentes o largos viajes de trabajo.

Cómo aplicar la filosofía de Robert De Niro a la vida cotidiana

Sin necesidad de replicar la rutina exacta de una estrella de Hollywood, especialistas en hábitos saludables coinciden en que algunos principios de su filosofía son aplicables a cualquier persona:

Mantener horarios regulares , incluso los fines de semana.

Priorizar un desayuno simple y nutritivo por sobre las modas alimentarias.

Sostener la actividad física de forma constante , más que intensa.

Evitar asociar el descanso con la inactividad total : mantenerse mentalmente ocupado también suma.

La frase de Robert De Niro sobre el descanso que se volvió viral

Pero si hay una frase que resume su filosofía de vida, es la que pronunció durante un histórico discurso de graduación en la Universidad de Nueva York. Frente a los estudiantes, De Niro fue tajante: “Tendrás tiempo para descansar cuando estés muerto”.

La frase se viralizó porque condensa en pocas palabras la manera en que el actor entiende el trabajo y el paso del tiempo: sin pausas autoimpuestas, sin excusas y con la convicción de que la actividad (física, mental y profesional) es la que sostiene la vitalidad.