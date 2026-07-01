El beneficio conocido como Child Tax Credit (CTC) ha sido actualizado y presenta un monto máximo incrementado, aunque con requisitos más rigurosos para acceder al total.

A partir de este año fiscal, el crédito asciende hasta USD 2.200 por cada hijo elegible, lo que representa un incremento de USD 200 en comparación con años anteriores. No obstante, el monto definitivo que percibe cada familia está condicionado al ingreso bruto ajustado modificado (MAGI) presentado ante el IRS.

Quiénes están autorizados a solicitar el Crédito Tributario por Hijo

Para acceder al Crédito Tributario por Hijo del IRS, el menor debe satisfacer condiciones específicas:

Tener menos de 17 años al cierre del año fiscal 2025.

Contar con un número de Seguro Social válido para empleo en los Estados Unidos.

Haber residido más de la mitad del año con el contribuyente que lo solicita.

Ser declarado como dependiente en la declaración de impuestos.

Uno de los cambios más significativos es que algunos niños ciudadanos quedan excluidos si sus padres no cumplen con el requisito del Seguro Social. La nueva normativa establece que:

En declaraciones individuales, el padre o madre debe poseer un SSN válido .

En declaraciones conjuntas, al menos uno de los dos padres debe tener dicho número.

Cambios en el esquema tributario.

Límites de ingresos: requisitos para la obtención del crédito total

El CTC 2026 se concede en su totalidad únicamente si los ingresos no superan determinados umbrales:USD 200.000 o menos para contribuyentes individuales.USD 400.000 o menos para parejas que presentan declaración conjunta.

Cuando el MAGI supera esos valores, el crédito comienza a disminuir de forma gradual: se deducen USD 50 por cada USD 1.000 adicionales de ingreso anual.

Reembolso superior y limitaciones para ingresos reducidos

A pesar de que el crédito total experimentó un aumento, el monto máximo reembolsable se limitó a USD 1.700 por hijo elegible. Adicionalmente, se establece una condición que impacta a los hogares con recursos reducidos: el contribuyente debe haber generado un mínimo de USD 2.500 en ingresos laborales para tener derecho a solicitar el beneficio.

El reembolso se determina como hasta el 15% de los ingresos ganados, lo que implica que las familias con ingresos muy bajos reciben sumas inferiores o se encuentran directamente excluidas. Este aspecto no fue alterado por la nueva legislación.

Formularios requeridos y retrasos en la liquidación de pagos

Para solicitar el Crédito Tributario por Hijo, los contribuyentes deben:Declarar a los dependientes en el Formulario 1040.Adjuntar el Formulario 8812, correspondiente a créditos por hijos u otros dependientes calificados.

Adicionalmente, continúa vigente la ley conocida como PATH Act, que obliga al IRS a retrasar los reembolsos relacionados con este crédito (y con el EITC) hasta mediados de febrero, aun cuando la declaración sea presentada antes.