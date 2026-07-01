La escasez de profesionales de la salud dejó de ser una inquietud a largo plazo y se transformó en una problemática urgente para el sistema sanitario estadounidense. Ante esta situación, Texas ha tomado una decisión que rompe con décadas de tradición médica: permitir que médicos formados en el exterior ejerzan sin la necesidad de completar una residencia local exhaustiva.

La iniciativa, formalizada mediante la Ley HB 2038, también conocida como “DOCTOR Act”, tiene como objetivo atender vacantes críticas, reducir las listas de espera y prevenir el colapso de hospitales en áreas rurales y ciudades intermedias del estado.

Este cambio es significativo: por primera vez, la Green Card médica deja de estar vinculada de manera obligatoria a una residencia tradicional en Texas y es sustituida por un sistema de supervisión prolongada.

Qué disposiciones establece la reciente legislación HB 2038 en Texas

La normativa, que fue aprobada en diciembre de 2025, permite a médicos con formación internacional ejercer bajo un esquema alternativo:

No deberán cursar una residencia completa en Texas.

Podrán trabajar durante cuatro años bajo supervisión profesional , en lugar de hasta siete años de formación tradicional.

, en lugar de hasta siete años de formación tradicional. El objetivo central es ampliar rápidamente la base médica activa.

Este cambio responde a dos factores estructurales: el envejecimiento de la planta médica actual y el crecimiento poblacional sostenido, especialmente en el sur del estado y en áreas rurales.

Respecto al perfil de los profesionales, The Texas Tribune destacó:

“De los 100.000 médicos con licencia en Texas, aproximadamente una cuarta parte se formó fuera de Estados Unidos, lo que iguala la proporción nacional. No está claro cuántos de ellos ejercen realmente como médicos.”

La ley tiene como objetivo atender vacantes críticas, reducir las listas de espera y prevenir el colapso de hospitales en áreas rurales y ciudades intermedias del estado.

Por qué fue adoptada esta resolución en Texas

A diferencia de otros estados, Texas presenta una combinación crítica:

Crecimiento demográfico acelerado.

Aumento de población envejecida.

Falta de especialistas en medicina general, pediatría y salud comunitaria.

Dificultad para atraer médicos a zonas alejadas de grandes ciudades.

El legislador Tom Oliverson elucidó la esencia del problema: “Básicamente, existen individuos dispuestos a venir a ejercer la medicina en nuestro estado y son competentes para hacerlo. Todas estas personas son médicos. Sin embargo, no pueden practicar aquí o el proceso es tan arduo que decidieron no hacerlo.”

Requisitos necesarios para que un médico extranjero ejerza en Texas

La legislación no otorga automáticamente la habilitación a cualquier profesional. Los médicos deberán satisfacer exigencias tanto formales como técnicas, entre las cuales se encuentran:

Poseer cinco años de experiencia previa.

Demostrar competencia en inglés .

No tener antecedentes disciplinarios .

Aprobar los exámenes de licencia requeridos en Estados Unidos.

Contar con una oferta laboral concreta en Texas.

Este enfoque tiene como objetivo evitar una flexibilización sin control y preservar estándares mínimos en la calidad asistencial.