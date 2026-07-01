La tarjeta FINABIEN, administrada por la institución Financiera por el Bienestar, es una alternativa utilizada por mexicanos y estadounidenses que viven en Estados Unidos para enviar remesas entre estos países.

Esta opción es presentada por el Gobierno de México como una vía para evitar el impuesto del 1% que la reforma fiscal One Big Beautifull Bill aplica sobre las remesas respaldadas por instrumentos físicos, como el efectivo o giros postales.

Para tramitarla desde Estados Unidos, el requisito que exige México es la presentación todos los documentos incluidos en la lista oficial difundida por las autoridades.

Tarjeta FINABIEN: lista oficial y completa de documentos que hay que presentar para poder tramitarla en Estados Unidos

De acuerdo con lo informado por las autoridades mexicanas, la tarjeta FINABIEN USA puede ser solicitada en cualquiera de los 53 consulados de México y, para que se habilite el trámite, debe presentarse

Identificación mexicana o americana, como INE, pasaporte, matrícula consular o licencia de conducir mexicana o estadounidense.

Correo electrónico

Dirección válida en Estados Unidos

Número de celular

La tarjeta FINABIEN puede tramitarse desde Estados Unidos.

Cómo se activa la tarjeta FINABIEN

En caso de no haberse registrado, durante el proceso debe seleccionarse la función “¿ya tienes tarjeta física?" y seguir los pasos para la activación.

De haberse registrado previamente y ya tener una cuenta, debe iniciarse sesión en la App Financiera para el Bienestar para luego ir a la sección de cuentas, localizar la tarjeta y constatar que el botón “Tarjeta activa” se encuentre de color verde.

De no hallarla, en la sección “cuentas” el usuario tendrá que dirigirse a “¿ya tienes una tarjeta física? Agrégala aquí" e ingresar los datos.

Tarjeta FINABIEN: cuánto dinero puede enviarse y qué comisión se cobra

Esta visa prepaga permite realizar transferencias de hasta 2,500 dólares al día por USD 2.99 cuando sean a México.

El saldo máximo que puede tenerse es de USD 20,000 y se admiten hasta USD 15,000 en transferencias mensuales.

Todos los límites y comisiones pueden consultarse clicando aquí.

Cómo se usa la tarjeta FINABIEN

Las autoridades indican que existen dos maneras de enviar dinero a otra cuenta FINABIEN

Por contacto, con número de teléfono

Mediante envío rápido a tarjetas

1- Por contacto

Localiza la tarjeta

Toca la opción “Mandar dinero”

Seleccionar según corresponda “A tus contactos en México” o “A tus contactos USA”

Buscar el contacto o agrégalo manualmente.

Seleccionar el país donde se encuentra el contacto y añadir un alias.

Completar monto, concepto y luego la opción “Continuar”

Confirmar los datos y presionar finalmente “Mandar dinero”

2- Por envío rápido entre tarjetas