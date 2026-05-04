El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos detalla en su sitio web oficial cuáles son las consecuencias de tener una deuda tributaria pendiente, recibir un Aviso Final de Intención de Embargo y su Derecho a una Audiencia y no contestar con prontitud. En esos casos, la agencia recaudadora puede determinar que la próxima acción es un embargo de bienes, entre los que puede encontrarse comprometido el salario. “Un embargo del IRS es la incautación legal de sus bienes para satisfacer una deuda tributaria. Pueden retener sueldos, dinero de su cuenta bancaria u otra cuenta financiera; o incautar y vender su(s) vehículo(s), bienes inmuebles y otra propiedad personal”, se afirma Cuando los avisos oficiales no se responden con prontitud e IRS determina embargar el salario de un trabajador, la medida se efectiviza desde la fecha y hora en la que se entrega el embargo y permanece vigente hasta que se libera o la deuda tributaria que la originó se salda en su totalidad. En estos casos, el empleador otorga al trabajador afectado una Declaración de Exenciones y Estado Civil que debe ser completada y devuelta dentro de un período de 3 días. Cumplir con este paso es esencial para determinar cuál o si existe una porción del sueldo que se encuentra exenta de la medida. Si usted no le devuelve la declaración en tres días, “la cantidad exenta le será calculada como si usted fuera casado que presenta una declaración por separado, con una sola exención”, indican las autoridades. Cuando esta medida se aplica sobre el salario o cualquier otro bien que tenga impuesto un gravamen federal, la sanción puede quedar sin efecto si