Hervir cáscara de limón con canela y albahaca se convirtió en una de las prácticas caseras más recomendadas para aromatizar el hogar de forma natural, económica y sin aerosoles químicos. La combinación funciona como un “simmer pot” o popurrí de estufa que libera fragancias frescas y especiadas en pocos minutos.

Cada vez más hogares adoptan esta técnica para crear un ambiente cálido, neutralizar olores y aportar sensación de limpieza. Solo se necesita agua, una olla y estos tres ingredientes básicos, que pueden ajustarse según la intensidad deseada.

¿Para qué sirve la cáscara de limón con canela y albahaca?

Esta combinación sirve principalmente para perfumar los ambientes de manera natural. El limón aporta frescura cítrica , la canela suma un aroma cálido y la albahaca introduce una nota herbal que equilibra la mezcla.

Además, muchas personas lo recomiendan para neutralizar olores persistentes en cocina, como frituras o especias fuertes. Aunque no reemplaza la limpieza profunda, ayuda a refrescar el aire sin recurrir a productos industriales.

Beneficios más mencionados

Aroma natural sin químicos artificiales

Sensación de hogar limpio y acogedor

Bajo costo y fácil preparación

Posibilidad de reutilizar cáscaras que normalmente se descartan

Esta combinación sirve principalmente para perfumar los ambientes de manera natural. Fuente: archivo.

Cáscara de limón con canela y albahaca: cómo prepararlo paso a paso

Lo recomiendan porque es una alternativa simple a las velas aromáticas o difusores eléctricos. No requiere equipos especiales y permite ajustar la intensidad agregando más agua o ingredientes según preferencia.

Para prepararlo, se colocan en una olla con agua las cáscaras de uno o dos limones, una o dos ramas de canela y algunas hojas frescas de albahaca. Se lleva a ebullición y luego se baja el fuego para mantener un hervor suave durante 20 a 40 minutos, vigilando que no se evapore toda el agua.

Consejos de uso y seguridad

Mantener siempre líquido suficiente en la olla

No dejar el fuego sin supervisión

Agregar agua caliente si el nivel baja

También puede hacerse en olla eléctrica a temperatura baja

Esta técnica puede repetirse varias veces en el día agregando más agua y los ingredientes pueden variarse con naranja, clavo de olor o romero según la estación del año.