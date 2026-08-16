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Una pareja de adultos mayores en Rhosesmor, una localidad del condado de Flintshire en Gales, Reino Unido, ofrece alojamiento, comida y hasta excursiones a voluntarios por unas horas de trabajo al día a través de la plataforma Worldpackers.

Posee un entorno rural y se encuentra cerca de la localidad de Mold y de la montaña Halkyn, ideal para caminatas y excursiones. Tiene una población aproximada de 550 habitantes.

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Buscan voluntarios para vivir en las montañas del noroeste de Gales: ¿Qué ofrece la propuesta?

La pareja de adultos mayores, Steve y Ann ofrecen:

  • Dos días libres a la semana.
  • Habitación privada.
  • Desayuno, almuerzo y cena.
  • Uso libre de la lavandería.
  • Excursiones gratis.
  • Tragos gratis.
  • Uso libre de bicicletas.
  • Clases de idiomas.
  • Conexión a internet.

Los voluntarios pueden ser parejas o amigos, y pueden quedarse entre una y dos semanas.

Cantera de piedra caliza abandonada
Cantera de piedra caliza abandonada Jonathan Wilkins

¿Qué solicitan a cambio del alojamiento y la comida?

A cambio de estos beneficios, los anfitriones solicitan 20 hs semanales de ayuda con:

  • Pintura y decoración.
  • Construcción y reparación.
  • Jardinería.

No se incluye dentro de la propuesta:

  • Vuelos.
  • Seguro de viaje.
  • Transporte interno.
  • Visa.

¿Quiénes pueden aplicar como voluntarios?

Los Worldpackers deben ser no fumadores y no consumir alcohol en exceso. Tampoco deben consumir drogas ilegales.

Después de las 23:00, se debe mantener el nivel de ruido bajo. Pueden recibir visitas de amigos, pero no está permitido que se queden a dormir.

No se permiten mascotas porque en el lugar hay animales de granja.