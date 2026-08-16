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Una pareja de adultos mayores en Rhosesmor, una localidad del condado de Flintshire en Gales, Reino Unido, ofrece alojamiento, comida y hasta excursiones a voluntarios por unas horas de trabajo al día a través de la plataforma Worldpackers.
Posee un entorno rural y se encuentra cerca de la localidad de Mold y de la montaña Halkyn, ideal para caminatas y excursiones. Tiene una población aproximada de 550 habitantes.
Buscan voluntarios para vivir en las montañas del noroeste de Gales: ¿Qué ofrece la propuesta?
La pareja de adultos mayores, Steve y Ann ofrecen:
- Dos días libres a la semana.
- Habitación privada.
- Desayuno, almuerzo y cena.
- Uso libre de la lavandería.
- Excursiones gratis.
- Tragos gratis.
- Uso libre de bicicletas.
- Clases de idiomas.
- Conexión a internet.
Los voluntarios pueden ser parejas o amigos, y pueden quedarse entre una y dos semanas.
¿Qué solicitan a cambio del alojamiento y la comida?
A cambio de estos beneficios, los anfitriones solicitan 20 hs semanales de ayuda con:
- Pintura y decoración.
- Construcción y reparación.
- Jardinería.
No se incluye dentro de la propuesta:
- Vuelos.
- Seguro de viaje.
- Transporte interno.
- Visa.
¿Quiénes pueden aplicar como voluntarios?
Los Worldpackers deben ser no fumadores y no consumir alcohol en exceso. Tampoco deben consumir drogas ilegales.
Después de las 23:00, se debe mantener el nivel de ruido bajo. Pueden recibir visitas de amigos, pero no está permitido que se queden a dormir.
No se permiten mascotas porque en el lugar hay animales de granja.