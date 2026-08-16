Una pareja de adultos mayores en Rhosesmor, una localidad del condado de Flintshire en Gales, Reino Unido, ofrece alojamiento, comida y hasta excursiones a voluntarios por unas horas de trabajo al día a través de la plataforma Worldpackers .

Posee un entorno rural y se encuentra cerca de la localidad de Mold y de la montaña Halkyn, ideal para caminatas y excursiones. Tiene una población aproximada de 550 habitantes.

Buscan voluntarios para vivir en las montañas del noroeste de Gales: ¿Qué ofrece la propuesta?

La pareja de adultos mayores, Steve y Ann ofrecen:

Dos días libres a la semana.

Habitación privada.

Desayuno, almuerzo y cena .

Uso libre de la lavandería.

Excursiones gratis.

Tragos gratis.

Uso libre de bicicletas.

Clases de idiomas.

Conexión a internet.

Los voluntarios pueden ser parejas o amigos, y pueden quedarse entre una y dos semanas.

Cantera de piedra caliza abandonada Jonathan Wilkins

¿Qué solicitan a cambio del alojamiento y la comida?

A cambio de estos beneficios, los anfitriones solicitan 20 hs semanales de ayuda con:

Pintura y decoración.

Construcción y reparación.

Jardinería.

No se incluye dentro de la propuesta:

Vuelos.

Seguro de viaje.

Transporte interno.

Visa.

¿Quiénes pueden aplicar como voluntarios?

Los Worldpackers deben ser no fumadores y no consumir alcohol en exceso. Tampoco deben consumir drogas ilegales.

Después de las 23:00, se debe mantener el nivel de ruido bajo. Pueden recibir visitas de amigos, pero no está permitido que se queden a dormir.

No se permiten mascotas porque en el lugar hay animales de granja.