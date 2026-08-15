El mercado inmobiliario de Estados Unidos vuelve a adquirir relevancia y uno de los estados que más controversia genera es Colorado

El mercado inmobiliario de Estados Unidos vuelve a adquirir relevancia y uno de los estados que más controversia genera es Colorado. En este lugar, la normativa vigente otorga a los propietarios una amplia libertad para fijar precios y proceder con desalojos, en un marco significativamente distinto al de otras jurisdicciones que presentan una regulación más estricta.

Los propietarios tendrán la facultad de incrementar el alquiler sin límites.

En Colorado, la legislación es inequívoca: no hay control de alquileres a escala estatal, lo que significa que los propietarios tienen la libertad de establecer precios conforme a lo que consideren apropiado en función del mercado.

Conforme a las normativas y directrices legales establecidas, los propietarios están autorizados a aumentar el alquiler sin un límite máximo, ya que el estado prohíbe incluso a las ciudades o condados imponer restricciones sobre los precios.

Esto implica que, en la práctica, los incrementos pueden ser considerablemente superiores a los de los estados con regulaciones, siempre que se cumplan ciertas condiciones formales:

El aumento solo puede implementarse una vez cada 12 meses para el mismo inquilino.

En contratos sin periodo fijo, el propietario debe proporcionar al menos 60 días de aviso previo .

No se puede incrementar el alquiler durante un contrato vigente, a menos que sea estipulado en el acuerdo.

Este marco convierte a Colorado en uno de los estados más flexibles para los propietarios, aunque también se presenta como uno de los más desafiantes para los inquilinos en situaciones de aumentos de mercado.

Otro de los puntos clave del sistema es la dinámica de desalojos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Desalojos: procedimientos más eficientes y con menores obstáculos

Otro de los puntos clave del sistema es la dinámica de desalojos. En Colorado, los propietarios pueden iniciar el proceso cuando existen causas como:

Falta de pago

Incumplimiento del contrato

Finalización del alquiler sin renovación

Estas condiciones están contempladas en la legislación estatal, que habilita el desalojo bajo causales específicas. Si bien en 2024 se incorporaron normas de “justa causa” para evitar expulsiones arbitrarias, el sistema continúa siendo más ágil que en otros estados, ya que:

Los plazos judiciales suelen ser más cortos

No existen moratorias extensas a nivel estatal

El proceso puede avanzar rápidamente si el inquilino no responde o incumple

Esto genera un escenario donde los propietarios tienen mayor capacidad de recuperar sus propiedades en menos tiempo, especialmente en comparación con estados como California o Nueva York, donde los desalojos pueden demorarse meses o incluso años.

Un esquema que suscita controversia: propietarios y arrendatarios

El modelo de Colorado integra libertad de mercado en los precios con procedimientos de desalojo relativamente rápidos, lo cual, según diversos expertos, mejora la disponibilidad de viviendas y promueve inversiones.

No obstante, organizaciones defensoras de inquilinos alertan que esta flexibilidad podría conllevar: