En Estados Unidos, cada estado tiene distintas legislaciones que establecen las obligaciones y derechos que corresponden tanto a inquilinos como a propietarios.

En Estados Unidos, cada estado tiene distintas legislaciones que establecen las obligaciones y derechos que corresponden tanto a inquilinos como a propietarios. Asimismo, determinadas leyes federales establecen normativas en todo el territorio nacional.

Cuando un inquilino decide terminar el acuerdo antes de tiempo rompiendo el contrato de alquiler, suele recibir penalizaciones y multas como forma de proteger al propietario. No obstante, existe un grupo de individuos que quedan excluidos de esto y son los militares.

Cuando un inquilino decide terminar el acuerdo antes de tiempo rompiendo el contrato de alquiler, suele recibir penalizaciones y multas. Freepik

Muere la ley de alquileres: ¿Por qué los militares no pagarán multa si deciden romper el contrato antes de tiempo?

La Ley de Alivio Civil para Miembros de las Fuerzas Armadas (SCRA) protege a los militares en determinadas situaciones para que puedan rescindir de su contrato de alquiler sin afrontar multas ni penalizaciones.

Para que se aplique esta protección, el inquilino debe cumplir ciertas condiciones:

Cuando firma el contrato de alquiler previo a ser convocado para el servicio militar

Cuando recibe una orden de Cambio Permanente de Destino (PCS)

Cuando recibe una orden de despliegue por un periodo de entre 90 o más días

¿A quiénes alcanza esta protección?

Quedan contemplados bajo esta ley miembros de:

El Ejercito

La Marina

La Fuerza Aerea

El Cuerpo de Marines

La Fuerza Especial

La Guardia Costera

La Guardia Nacional

Los inquilinos podrán romper el contrato sin pagar multa: ¿Cuál es el protocolo correcto?

Para quedar protegido por este derecho, el inquilino debe:

Notificar por escrito al propietario sobre su decisión de rescindir del contrato

Entregar una copia de las órdenes militares correspondientes o una carta firmada por su comandante

Enviar la documentación personalmente, por correo o servicio de entrega reconocido

La fecha en la que finaliza el contrato dependerá de cada alquiler. En algunos cosas, podrá ser 30 días después del primer vencimiento desde que se notifica, y en otros el último día del mes siguiente al que se notificó la decisión.