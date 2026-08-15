Al momento de viajar hacia el exterior desde Estados Unidos es de suma importancia considerar una regla vigente que aplica a todas las personas que, además de ciudadanía estadounidense sean nacionales de un país extranjero: para poder ingresar y salir sin inconvenientes, será obligatorio presentar su pasaporte americano.

Considerar esta normativa es esencial para asegurar que estos documentos se encuentren actualizados, en condiciones óptimas para su presentación y así evitar cualquier tipo de inconveniente en los puntos de entrada y salida.

Por qué los titulares de doble nacionalidad deben observar este requisito relacionado con el pasaporte

En la sección 215 de la ley de Inmigración y Nacionalidad (8 U.S.C. 1185) se indica que tanto la entrada como la salida de ciudadanos estadounidenses en el territorio nacional deben realizarse únicamente con un pasaporte de esta nacionalidad, sin importar si poseen otra nacionalidad adicional.

Es fundamental destacar que el pasaporte debe permanecer vigente para ser considerado válido; además, dependiendo del destino, puede requerirse que cuente con 6 meses adicionales de validez a partir de la fecha en que culminaría el viaje.

Oficial | Estados Unidos prohíbe terminantemente renovar el pasaporte a quienes tengan estas edades

Cuál es la vigencia del pasaporte estadounidense

Los pasaportes estadounidenses para adultos poseen una validez máxima de diez años, mientras que para los menores de 16 años, los ejemplares no son objeto de renovación y cuentan con una duración de cinco años.

Cómo gestionar la obtención inicial de un pasaporte estadounidense

Toda la documentación necesaria para gestionar esta credencial debe ser presentada en un centro autorizado de aceptación de pasaportes. En este contexto, el solicitante deberá

Completar el formulario DS-11.

Brindar evidencia de ciudadanía estadounidense, como un certificado de nacimiento, por ejemplo.

Mostrar una identificación que contenga fotografía, tal como una licencia de conducir válida.

Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación.

Adjuntar una imagen de pasaporte juntamente con la solicitud.

Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se gestionan tanto la libreta como la tarjeta de pasaporte).

Cómo garantizar la validez del pasaporte estadounidense para ingresar y salir de Estados Unidos

Estados Unidos permite mantener actualizado el pasaporte de tres maneras.

- Online (disponible para individuos mayores de 25 años con ejemplares elegibles).

- Por correo.

- En persona.

Ejemplares que no son objeto de renovación

Conforme a lo indicado por el Departamento de Estado, los ejemplares emitidos hace más de 15 años; que se encuentren dañados, rotos o extraviados; los documentos con un nombre diferente y los pasaportes correspondientes a menores no podrán ser renovados, sino que deberán ser actualizados mediante la presentación del documento DS-11 de manera personal.