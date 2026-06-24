Millones de personas en Estados Unidos se mantienen alertas a las actualizaciones meteorológicas en un contexto de tormentas severas, lluvias intensas y vientos fuertes que se extenderá durante toda la semana.

Las proyecciones indican que este patrón meteorológico activo continuará desplazándose desde las Llanuras hacia la Costa Este.

Alerta por clima severo: lluvias, tormentas y ráfagas de viento

De acuerdo con lo informado por expertos de AccuWeather, para hoy miércoles el pronóstico indica que las áreas de riesgo abarcarán sectores de

Colorado oriental

Nuevo México oriental

Nebraska

Wyoming

Kansas

Oklahoma

Texas Panhandle

Misuri

Arkansas

Hay alerta por clima severo para los próximos días. Shutterstock

Las principales amenazas serán el granizo de gran tamaño, las inundaciones repentinas, algunos tornados aislados y ráfagas de viento capaces de alcanzar los 80 mph.

Además, durante la jornada de hoy las tormentas localmente severas podrían avanzar más al sur y al este, alcanzando partes del valle inferior del río Misisipi, Alabama y sectores de la costa central del Golfo de México.

Para el jueves, el área de tormentas podría expandirse incluso más.

Cuáles son los pronósticos para este fin de semana

Se espera que las lluvias se desplacen este fin de semana hacia las llanuras del norte y el Medio Oeste, donde persiste el riesgo de tormentas eléctricas con granizo e incluso tornados aislados.