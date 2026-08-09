Una nueva disposición estatal en Virginia ha confirmado una modificación significativa en la licencia de conducir, al lanzar oficialmente una versión digital que puede ser utilizada en aeropuertos, oficinas gubernamentales y ciertos controles de seguridad policial.

Este desarrollo representa la nueva identificación digital Mobile ID, una opción moderna que complementa el documento físico tradicional.

La medida promovida por el Departamento de Vehículos Motorizados de Virginia (DMV), ha permitido la descarga y activación de la licencia digital a través de dispositivos móviles.

Cambio de la licencia de conducir en Virginia

La reciente versión de la licencia de conducir es conocida como Mobile ID de Virginia, la cual permite a los ciudadanos portar su licencia de conducir o tarjeta de identificación directamente en su teléfono móvil.

Esta credencial digital ha sido aceptada en los controles de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) en diversos aeropuertos del país, además de en oficinas del DMV y ciertos establecimientos autorizados.

Aunque no sustituye completamente la licencia física, la Mobile ID opera como una credencial oficial válida para la verificación de identidad en los puntos compatibles.

Las autoridades reiteraron la obligación de que los conductores porten su licencia física al volante, dado que no todos los agentes ni jurisdicciones están preparados para aceptar la versión digital.

Aunque no sustituye completamente la licencia física, la Mobile ID opera como una credencial oficial válida para la verificación de identidad en los puntos compatibles. Chat GPT

Cómo llevar a cabo la solicitud de la nueva licencia digital en Virginia

Para obtener la Mobile ID, los conductores deben llevar a cabo los siguientes pasos ante el DMV de Virginia:

Primero, es requisito poseer una licencia de conducir o identificación estatal vigente emitida por el DMV.

Luego, se debe descargar la aplicación oficial “Virginia Mobile ID” desde la tienda de aplicaciones correspondiente al sistema operativo del dispositivo móvil.

Posteriormente, se procederá a la verificación de la identidad mediante un proceso digital que implica la autenticación biométrica y la validación de datos personales.

Una vez que se haya aprobado el proceso, la licencia digital será almacenada en el dispositivo y podrá ser utilizada en puntos habilitados, tales como aeropuertos y oficinas estatales.

El trámite es de carácter voluntario y no representa un costo adicional, más allá de la licencia tradicional.

Cómo llevar a cabo la renovación de la licencia y qué procedimiento es ahora esencial

La renovación de la licencia física se lleva a cabo de acuerdo con los procedimientos establecidos por el DMV, ya sea de manera digital, por medio de correo o de forma presencial, conforme a la elegibilidad del conductor. Sin embargo, no es suficiente con renovar la licencia convencional, ya que es necesario realizar el trámite digital para obtener la Mobile ID.

Las autoridades recomiendan corroborar que la licencia satisfaga los estándares de identificación federal actuales antes de proceder a su renovación, especialmente si se destina a viajes nacionales en aeropuertos.