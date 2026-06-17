Entre el miércoles y el viernes se esperan tormentas intensas con fuertes ráfagas de viento.

En Estados Unidos, el informe de AccuWeather advierte sobre la llegada de un nuevo sistema de tormentas a la región de las Grandes Llanuras y el Medio Oeste, con altas probabilidades de tornados fuertes y de larga duración.

Asimismo, también se prevén otros fenómenos como caída de granizo, actividad eléctrica e inundaciones en zonas con un mal sistema de drenaje. La tempestad se extenderá hasta el jueves.

La tempestad se extenderá hasta el jueves. Freepick

Se viene el diluvio del siglo con lluvias intensas: ¿Qué zonas podrían inundarse?

Según los meteorólogos de AccuWeather, se espera que las tormentas se vuelvan especialmente intensas durante la tarde y noche del miércoles. En este periodo, se concentrarán en sectores del Medio Oeste.

La gran cantidad de agua que caerá en poco tiempo podría generar inundaciones en estados como:

Illinois

Indiana

Iowa

Wisconsin

Missouri

Partes de Minnesota

Alerta por tornados: las zonas que están en la mira

Uno de los mayores peligros de este sistema es la posible formación de tornados en el centro y norte de Illinois. Según el Centro de Predicción de Tormentas (SPC) informó sobre un riesgo inusualmente alto para:

Centro y norte de Illinois

Oeste de Indiana

Este de Iowa

Sur de Wisconsin

Sectores de Missouri

Fuertes ráfagas de viento de 60km/h y tormentas eléctricas: vuelos demorados y cancelados

Debido a la actividad eléctrica y los fuertes vientos con posibilidad de tornados, como precaución se decidió demorar o cancelar determinados vuelos.

Asimismo, también podría provocar demoras vía terrestre por las posibles anegaciones de calles transitadas.