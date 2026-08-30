La ciencia continúa asombrando con un avance que podría revolucionar la manera en que se administran los tratamientos médicos. Un equipo de investigadores suizos ha desarrollado un microrrobot del tamaño de un grano de arena, capaz de desplazarse en el interior del cuerpo humano a través de campos magnéticos y de liberar medicamentos de forma precisa, sin causar impacto en otras áreas del organismo.

“Nos encontramos únicamente en la punta del iceberg”, afirmó Bradley J. Nelson, principal autor del estudio publicado en Science, al resaltar el enorme potencial de esta tecnología para mitigar los efectos secundarios que actualmente limitan el avance de numerosos fármacos en ensayos clínicos.

Cómo opera el microrrobot capaz de trasladarse por el torrente sanguíneo

Este pequeño dispositivo se controla externamente mediante imanes, “similar a un controlador de consola”, indican sus creadores. Los especialistas pueden observar su trayecto en tiempo real a través de rayos X y dirigirlo incluso en contra del flujo sanguíneo, algo impensable con los métodos actuales.

La cápsula ha sido evaluada con éxito en cerdos, cuyos sistemas vasculares son notablemente parecidos al humano, lo que permitió evidenciar que puede transportar un medicamento de forma precisa al sitio de acción.

Este pequeño dispositivo se controla externamente mediante imanes, “similar a un controlador de consola”, indican sus creadores.

Un giro significativo en el modo de operar de las pastillas convencionales

Uno de los principales problemas de los tratamientos orales es que el medicamento se disemina por todo el organismo. Cuando se ingiere una sencilla aspirina, esa molécula transita por áreas donde no existe dolor ni inflamación, lo que eleva los riesgos de efectos adversos.

Con este nuevo microrrobot, el fármaco alcanza únicamente el tejido objetivo, previniendo su dispersión y optimizando notablemente la precisión terapéutica.

Posibles aplicaciones: desde el cáncer cerebral hasta los aneurismas

Nelson sostiene firmemente que esta tecnología permitirá la implementación de nuevas estrategias clínicas: “Considero que los cirujanos investigarán esta innovación. Estoy convencido de que surgirán diversas ideas sobre la utilización del microrrobot”, declaró el investigador.

De acuerdo con los expertos, podría utilizarse en intervenciones mínimamente invasivas para:

Aneurismas.

Cánceres cerebrales de alta agrevisivad.

Malformaciones arteriovenosas.

Adicionalmente, la cápsula ha sido elaborada con materiales seguros y, según Nelson, “podemos activar la cápsula para que se disuelva” una vez que el procedimiento haya sido completado.

La valoración de especialistas en la materia

Para Howie Choset, profesor de robótica y bioingeniería en la Universidad Carnegie Mellon, este avance representa un hito significativo: “Procuro no sobredimensionar, no obstante, esta investigación, en lo que concierne a la habilidad de ofrecer una atención de alta precisión, es, indiscutiblemente, la más apasionante de todas las que he presenciado”.