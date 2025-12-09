El mapa comercial del país vuelve a cambiar con el anuncio de nuevos cierres en una de las cadenas de outlets más concurridas del mercado. La noticia encendió preocupación entre consumidores y trabajadores, especialmente en zonas donde estas tiendas funcionan como puntos clave para acceder a precios bajos .

La decisión llega acompañada de un fuerte impacto laboral que se sentirá a comienzos del próximo año , cuando más de 120 empleados queden sin actividad. El escenario reabre el debate sobre la presión que enfrenta el retail físico y la posibilidad de que se sumen más cierres en los próximos meses.

¿Qué tiendas cierran y cuándo se despide el outlet más popular del país?

Documentos oficiales del Gobierno de California confirmaron que dos tiendas de Marshalls cerrarán definitivamente el 5 de enero de 2026, afectando a más de 120 trabajadores. Las sucursales están ubicadas en Hollywood y San José, ambas en zonas de alto movimiento comercial.

El cierre forma parte de una tendencia nacional que empuja a varias cadenas a reducir locales para enfrentar costos elevados. Aunque por ahora solo se confirmaron estas dos ubicaciones , se teme que el ajuste pueda extenderse.

Ubicaciones afectadas

7013 Hollywood Blvd., Los Angeles

5160 Stevens Creek Blvd., San José

Las sucursales están ubicadas en Hollywood y San José, ambas en zonas de alto movimiento comercial. Foto: Wikipedia Picasa

¿Qué significa este cierre para los trabajadores y qué otros cambios anunció la empresa?

El cierre del outlet más popular del país suma presión sobre un sector que ya atraviesa un año de fuertes recortes. Más de 120 empleados perderán su salario y beneficios, mientras la empresa reordena su presencia física en el país.