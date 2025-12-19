Anuncian el cierre de una cadena de supermercados. Qué pasará con sus tiendas, trabajadores y cómo afectará al modelo de bajo coste en el país.

Una reconocida cadena de supermercados de productos fármacos anunció el cierre de 500 sucursales. La decisión forma parte de un ajuste estratégico en respuesta a cambios en el mercado y en sus hábitos de consumo.

Estas tiendas son famosas por brindar un buen servicio de atención y salud a todos sus consumidores. Esto lo ha convertido en un punto habitual para compras rápidas durante décadas en el país, convirtiéndolas en un símbolo del comercio minorista norteamericano.

La emblemática cadena de farmacias cierra sucursales masivamente en Estados Unidos

Se trata de Walgreens, el gigante del sector farmacéutico y de conveniencia que atraviesa un fuerte proceso de reestructuración. La compañía puso en marcha un plan para reducir su presencia física en Estados Unidos luego de enfrentar pérdidas financieras, mayores costos operativos y cambios en los hábitos de consumo de los clientes.

La empresa, que durante décadas fue un referente del comercio minorista, reconoció que una parte importante de sus sucursales dejó de ser rentable. Frente a este escenario, decidió concentrar sus operaciones en los locales que aún generan ganancias y avanzar con el cierre progresivo de tiendas consideradas de bajo rendimiento.

Walgreens anunció el cierre masivo de sucursales en el 2025. Fuente: Archivo.

En este contexto, Walgreens confirmó que el ajuste forma parte de una estrategia a varios años, orientada a estabilizar su negocio principal y sostener su modelo de farmacia minorista en un mercado cada vez más competitivo.

¿La compañía se va del país permanentemente?

A pesar del impacto de los cierres, Walgreens no planea retirarse del mercado estadounidense. La empresa dejó en claro que su estrategia no implica abandonar el país, sino reorganizar su red de tiendas para sostener su modelo de negocio a largo plazo.

De hecho, la compañía señaló que una parte importante de sus locales continúa siendo rentable y que seguirá invirtiendo en esas sucursales. El enfoque está puesto en fortalecer el núcleo del negocio farmacéutico y mantener presencia en las zonas donde la demanda sigue siendo sólida.

Cuántas tiendas planean cerrar en el 2026

El ajuste no se limita a 2025. Según lo informado por la propia empresa, alrededor de 500 tiendas cerraron o están programadas para cerrar durante el año fiscal 2025, como parte de un plan más amplio de reducción de sucursales.

De cara a 2026, Walgreens prevé avanzar con varias centenas de cierres adicionales, en el marco de un objetivo total cercano a 1.200 tiendas menos en un período de tres años. Si bien la compañía no detalló una cifra exacta para cada año, confirmó que el proceso continuará durante 2026 antes de completarse la reestructuración.