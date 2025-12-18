Una reconocida cadena de supermercados minorista de alimentos anunció el cierre de 4,000 sucursales en los próximos días. La decisión responde a un ajuste estratégico en base a decisiones gubernamentales.

La tienda de alimentos, muy famosa por la relación entre el precio y la calidad de sus productos, son de fácil acceso para muchos estadounidenses.

Cierra masivamente el supermercado más reconocido del país

El reconocido supermercado minorista Walmart anunció que cerrará masivamente todas sus sucursales el próximo jueves 25 de diciembre, con motivo de la celebración de Navidad.

La medida afecta a más de 4,000 sucursales ubicadas a lo largo del país. De esta forma, todos los consumidores deberán realizar sus compras antes de la fecha o esperar al viernes 26 de diciembre, fecha en la que se retomará la actividad.

Si bien la compañía no cierra sus puertas durante los feriados federales, realiza una excepción por el Día de Acción de Gracias y Navidad.

¿La compañía tiene planes de abandonar el país?

Walmart es una de las empresas con mayor presencia en el mercado estadounidense. Se trata de uno de los principales competidores en cuanto a la venta de alimentos.

Durante los últimos años, las autoridades de la compañía llevaron a cabo el cierre permanente de algunas tiendas, como lo fue en California y Georgia a fines del 2024, y decidieron abrir otras sucursales en zonas más rurales.

Walmart y otros supermercados cerrarán sus puertas durante Navidad. Fuente: Archivo.

Por el momento, Walmart no anunció planes de abandonar Estados Unidos, pero sí trabaja constantemente para mejorar el servicio a todos sus clientes.