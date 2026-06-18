Long John Silver’s, la cadena de comida rápida especializada en pescados y mariscos, cerró más de 700 locales en Estados Unidos desde 2008 hasta la actualidad. La marca, que llegó a tener 1.081 tiendas en su pico de 2007, hoy cuenta con apenas 375 puntos de venta activos según su propio localizador oficial.

La crisis del sector de comida rápida se intensificó en los últimos años por el aumento de costos laborales y de insumos tras la pandemia. Uno de los franquiciados de Long John Silver’s incluso se declaró en quiebra recientemente, luego de cerrar un local emblemático en Minnesota.

¿Por qué cierra tantas tiendas Long John Silver’s?

La cadena, fundada en 1969 en Lexington, Kentucky, inició su declive con la crisis financiera de 2008, cuando cerró 59 locales en un solo año. Desde entonces, los cierres no se detuvieron: 33 en 2009, 25 en 2010, 32 en 2011 y 21 por año en 2012 y 2013.

El golpe más fuerte llegó en 2014, con 75 cierres en doce meses. En la última década y media, la cadena perdió otras 330 tiendas, y solo en el último año y medio cerró 110 locales adicionales en todo el país.

Principales factores detrás de los cierres

Aumento del 35% en costos laborales y de alimentos entre 2019 y 2025, según la Oficina de Estadísticas Laborales

Suba promedio del 31% en precios de menú entre 2020 y 2025, de acuerdo con la Asociación Nacional de Restaurantes

Caída en las visitas de comensales por el encarecimiento de comer afuera

Solo en el último año y medio la cadena cerró 110 locales adicionales en todo el país.

¿Qué pasó con el franquiciado de Long John Silver’s en Minnesota?

Uplifted Foods LLC, uno de los franquiciados de la cadena, cerró su local dentro del Mall of America en Minneapolis el 30 de abril de 2026. Un mes después, la empresa se declaró en quiebra bajo el Capítulo 7, que implica liquidación total de sus bienes.

La firma, con sede en Eagan, Minnesota, presentó su petición ante la Corte de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito de Minnesota el 29 de mayo. El documento detalla activos de hasta u$s 100.000 y pasivos de entre u$s 100.000 y u$s 1.000.000.