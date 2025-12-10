Un anuncio reciente encendió el entusiasmo deportivo en América del Sur: uno de sus países acaba de activar oficialmente el proceso para levantar un estadio de fútbol de última generación, una obra que promete cambiar el mapa cultural, urbano y deportivo de todo el continente.

Más que una renovación, se trata de un proyecto que busca competir con los recintos más avanzados del mundo.

Colombia construye un estadio con tecnología de punta

El país que lidera esta iniciativa es Colombia, que decidió avanzar con un nuevo complejo que reemplazará al emblemático estadio Nemesio Camacho El Campín, vigente desde hace casi ocho décadas.

La obra, según estimaciones oficiales, no será solo un estadio: será el centro de un corredor integral de entretenimiento, con espacios culturales, comercio, hotelería y servicios diseñados para funcionar todo el año.

La estrategia se apoyará en un modelo de Asociación Público-Privada, que permitirá construir el recinto sin frenar la vida deportiva de Bogotá. Los equipos continuarán jugando, los conciertos seguirán en agenda y la actividad alrededor del complejo no se detendrá en ningún momento.

Cómo será el nuevo estadio colombiano

El proyecto se organizará por etapas para evitar interrupciones y optimizar los tiempos de obra. La construcción comenzará en áreas externas, mientras el estadio actual sigue en funcionamiento. Recién cuando esté listo el nuevo complejo, se avanzará con la demolición del histórico escenario.

Entre las características más destacadas del futuro estadio:

Capacidad aproximada para 50.000 espectadores .

Tecnología alemana en la cubierta, acústica, sistemas estructurales e iluminación.

Grama híbrida de última generación.

Palcos, zonas VIP, áreas corporativas y servicios totalmente modernizados.

Espacios comerciales, restaurantes y zonas recreativas abiertas al público.

Un auditorio diseñado especialmente para la Orquesta Filarmónica de Bogotá , que convertirá el complejo en un polo cultural regional.

Generación de miles de empleos directos e indirectos durante todo el proceso.

El inicio de obra está previsto para marzo de 2026, con entrega estimada hacia finales de 2027, en lo que será la inversión deportiva y cultural más ambiciosa de Colombia en décadas.