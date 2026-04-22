Recibir una herencia en Estados Unidos puede implicar menos carga fiscal de lo que muchos creen. Existe una regla clave que, bien aplicada, permite reducir o incluso eliminar impuestos sobre determinados activos heredados. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) contempla el llamado “step-up in basis”, un mecanismo que ajusta el valor de los bienes heredados y puede evitar el pago de impuestos sobre ganancias acumuladas. El “step-up in basis” (aumento de base ajustada) consiste en recalcular el valor de un activo heredado al precio de mercado vigente al momento del fallecimiento del propietario original. Gracias a este ajuste: Este beneficio suele aplicarse, siempre y cuando formen parte de la herencia, a: