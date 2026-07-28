El sistema de puntos del DMV de Nueva York sirve para identificar a los conductores que cometen infracciones de tránsito de forma reiterada o grave.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado de Nueva York establece un sistema de puntos para controlar las infracciones viales de los conductores. Cuando se acumula cierta cantidad de puntos, el estado podrá suspender la licencia de conducir.

La finalidad de este mecanismo es poder mantener bajo control el comportamiento de conductores de alto riesgo y promover una efectiva seguridad vial , para evitar accidentes con colisión con otros vehículos, transeúntes o infraestructura.

El Gobierno suspenderá todas estas licencias de conducir: ¿Cómo funciona el sistema de puntos de Nueva York?

El sistema de puntos del DMV de Nueva York sirve para identificar a los conductores que cometen infracciones de tránsito de forma reiterada o grave.

De esta manera, cada vez que un conductor es penalizado por determinadas infracciones, el organismo suma una determinada cantidad de puntos a su historial de conducción.

Acumular muchos puntos puede derivar en multas, el pago del Driver Responsability Assessment (DRA), aumento en el costo del seguro y como medida final, la suspensión o revocación de la licencia de conducir.

El sistema de puntos del DMV de Nueva York sirve para identificar a los conductores que cometen infracciones de tránsito de forma reiterada o grave. Chat GPT

¿Cuántos puntos acumula exceder el límite de velocidad de 40 mph?

A partir del 2026, si se excede el límite de velocidad en más de 40 mph se suman 11 puntos al historial del conductor. Esta cantidad puede dar lugar a sanciones sobre la licencia como suspensión o revocación.

Otras maneras de perder la licencia de conducir: ¿En qué casos pueden suspender una licencia de conducir?

El DMV de Nueva York podrá suspender o revocar una licencia de conducir por razones no relacionadas al sistema de puntos, como por ejemplo:

Ser condenado por una infracción grave .

Acumular demasiadas infracciones en un determinado periodo.

Conducir bajo los efectos de estupefacientes o alcohol.

Circular sin el seguro obligatorio.

No responder o no presentarse ante una citación por infracción.

No pagar el DRA cuando corresponde.

No presentar un informe obligatorio tras un accidente de tránsito.

Incumplir el pago de la manutención infantil cuando existe orden de suspensión.

Mantener deudas fiscales con el estado.

No respetar las restricciones aplicables a los conductores con licencias graduadas.

Presentar información falsa cuando se solicita la licencia o el registro vehicular.

Se recomienda seguir las reglas estatales de conducción para evitar sanciones y penalizaciones que podrían restringir la circulación con el vehículo.