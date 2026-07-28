En cuanto a la efectividad de este método, a pesar de que el papel aluminio puede proveer una capa de protección adicional, no reemplaza otras medidas de seguridad.

El truco de envolver las llaves del auto o la billetera con papel aluminio se volvió popular, ya que muchas personas aseguran que suma una capa de protección frente a determinadas tecnologías inalámbricas.

Esta práctica se propone prevenir situaciones indeseadas que se pueden dar por los sistemas de comunicación que integran algunos dispositivos , como las llaves inteligentes y las tarjetas con tecnología RFID o NFC.

Por qué recomiendan envolver las llaves del auto en papel aluminio

Los vehículos a los que se puede acceder sin llave funcionan a través de una señal de radio que el auto reconoce cuando la llave se acerca para destrabar las puertas.

El problema que tiene este sistema es que permite a algunos delincuentes usar un método que se conoce como ataque de retransmisión . Se trata de captar y amplificar esa señal para simular la cercanía de la llave y así, abrir las puertas.

Cuando se cubre la llave con papel aluminio, se ve bloqueada porque el material actúa como una barrera para las ondas electromagnéticas.

Para que este truco sea efectivo, conviene envolver la llave en su totalidad sin dejar espacios descubiertos por donde pueda escaparse la señal.

El truco de envolver las llaves del auto o la billetera con papel aluminio se volvió popular

Para qué sirve envolver la billetera con papel aluminio

Envolver la billetera con papel aluminio se propone un objetivo similar al anterior, ya que las tarjetas de débito y crédito incorporaron tecnología de pago sin contacto al contar con chips RFID o NFC, que permiten realizar compras acercándolas al lector.

Cuando se envuelve la billetera con este material, los delincuentes se encontrarán con una capa extra de seguridad que les dificultará leer esa señal de proximidad.

¿Qué tan efectivo es este truco?

En cuanto a la efectividad de este método, a pesar de que el papel aluminio puede proveer una capa de protección adicional, no reemplaza otras medidas de seguridad como billeteras y fundas con bloqueo RFID.

Se recomienda usar este método como complemento y promover buenas prácticas como tener las llaves del auto en un lugar seguro.



