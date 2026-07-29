En Nueva York en 2024 se aprobó la Good Cause Eviction law, una ley que otorgó mayores protecciones a los inquilinos en relación con su contrato de alquiler, las situaciones donde los propietarios pueden ponerle fin y los aumentos autorizados.

En ese sentido, de acuerdo con lo indicado por las autoridades, en la ciudad de Nueva York por ejemplo todos los propietarios de viviendas alcanzadas por esta ley pueden utilizarla en los tribunales para impugnar los incrementos que superen el límite permitido.

Cuál es el límite máximo de aumento permitido para propietarios

Esta normativa fijó un estándar de alquiler para determinar los montos máximos que los dueños de propiedades pueden contemplar.

Con su aplicación, el límite máximo permitido se calcula sumando la tasa local de inflación más un 5%, aunque el tope en cualquiera de los casos es del 10%.

“Si la tasa de inflación para el área de Nueva York fuera del 3%, el alquiler local estándar sería del 8%”, explican las autoridades, dado que a la inflación se le adicionó el 5% permitido. En caso de que se aumente por encima del estándar local, el tribunal podría considerarlo irrazonable.

Los aumentos de alquiler que superen el máximo permitido podrán ser impugnados por un tribunal. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Otros cambios que introdujo esta Ley de Alquileres

De acuerdo con la legislación, al momento de terminar un contrato ahora se establecen las siguientes pautas

Los propietarios deben demostrar que tienen una causa justificada para el desalojo

La medida aplica tanto a desalojos como a la no renovación del contrato

Alcanza a inquilinos sin contrato escrito

Los inquilinos pueden usar esta norma como defensa ante el tribunal correspondiente