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Gracias a las plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime, Disney+ y HBO Max, los usuarios de todo el mundo cuentan con una gran variedad de películas y series para disfrutar en su tiempo libre.
Sin embargo, escoger qué producción se vuelve difícil por el amplio catálogo disponible. Por ello, Paramount+ ofrece la lista de las 10 películas más vistas del martes 7 de julio para que elijas la que más de adapta a tus gustos.
Las más visto de Paramount+ en USA el martes
1_ Un extraño entre nosotros (Something Evil Comes)
Un hombre es asesinado después de descubrir que las prospecciones petrolíferas en las que trabajan han desencadenado un tsunami. Antes de morir, logra remitir por correo electrónico las pruebas de su descubrimiento. Thriller con tintes de acción y claro sello televisivo que, como muchos productos hechos para la pequeña pantalla, está plagado de rostros cuya mayor popularidad quedó en décadas pasadas.
2_ Amigos pasajeros
Marcus y Emily entablan amistad en un resort de México con Ron y Kyla, una pareja de fiesteros desbocados. Allí deciden vivir el presente y soltarse durante una semana de desinhibición y locura con sus nuevos “amigos circunstanciales”. Meses después de aquella aventura, Marcus y Emily se horrorizan al ver que Ron y Kyla se presentan sin invitación en su boda.
3_ Chicos buenos
Cuando los invitan a su primera “fiesta del beso”, tres amigos inseparables rompen por accidente un dron que les habían prohibido tocar. Para reemplazarlo, faltan a clase y encadenan malas decisiones que los acaban metiendo en un lío con drogas, la policía y, sobre todo, muchísimas lágrimas.
5_ Top Gun: Maverick
Tras más de 30 años de servicio como uno de los aviadores más destacados de la Armada, Pete “Maverick” Mitchell sigue donde siempre quiso: llevando todo al límite como intrépido piloto de pruebas y esquivando los ascensos que lo dejarían en tierra, sin poder volar.
9_ Bob Esponja: La película
En Bikini Bottom hay líos: la corona del rey Neptuno ha desaparecido y las miradas apuntan al Sr. Krabs. Bob Esponja, acompañado de Patrick, su mejor amigo, viaja a la peligrosa Ciudad de Shell para recuperar la corona de Neptuno y salvar al Sr. Krabs.
10_ El clan de los Rompehuesos
Paul Crewe, jugador de fútbol americano y Nate Scarboro, entrenador y ex campeón, están presos en la misma cárcel. Allí resuelven organizar un equipo para enfrentarse al conjunto de los vigilantes.