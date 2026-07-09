En esta noticia Las más visto de Paramount+ en USA el martes

Gracias a las plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime, Disney+ y HBO Max, los usuarios de todo el mundo cuentan con una gran variedad de películas y series para disfrutar en su tiempo libre.

Sin embargo, escoger qué producción se vuelve difícil por el amplio catálogo disponible. Por ello, Paramount+ ofrece la lista de las 10 películas más vistas del martes 7 de julio para que elijas la que más de adapta a tus gustos.

Las películas más vistas de Paramount+.

Las más visto de Paramount+ en USA el martes

1_ Un extraño entre nosotros (Something Evil Comes) Un hombre es asesinado después de descubrir que las prospecciones petrolíferas en las que trabajan han desencadenado un tsunami. Antes de morir, logra remitir por correo electrónico las pruebas de su descubrimiento. Thriller con tintes de acción y claro sello televisivo que, como muchos productos hechos para la pequeña pantalla, está plagado de rostros cuya mayor popularidad quedó en décadas pasadas.

2_ Amigos pasajeros Marcus y Emily entablan amistad en un resort de México con Ron y Kyla, una pareja de fiesteros desbocados. Allí deciden vivir el presente y soltarse durante una semana de desinhibición y locura con sus nuevos “amigos circunstanciales”. Meses después de aquella aventura, Marcus y Emily se horrorizan al ver que Ron y Kyla se presentan sin invitación en su boda.

3_ Chicos buenos Cuando los invitan a su primera “fiesta del beso”, tres amigos inseparables rompen por accidente un dron que les habían prohibido tocar. Para reemplazarlo, faltan a clase y encadenan malas decisiones que los acaban metiendo en un lío con drogas, la policía y, sobre todo, muchísimas lágrimas.

5_ Top Gun: Maverick Tras más de 30 años de servicio como uno de los aviadores más destacados de la Armada, Pete “Maverick” Mitchell sigue donde siempre quiso: llevando todo al límite como intrépido piloto de pruebas y esquivando los ascensos que lo dejarían en tierra, sin poder volar.

Las películas más vistas de Paramount+.