Estados Unidos mantiene excepciones migratorias especiales que se apartan del sistema tradicional de visas y pasaportes, basadas en derechos históricos y acuerdos vigentes desde hace más de dos siglos.

Este tipo de disposiciones, poco conocidas por el público en general, permiten que determinados extranjeros entren de manera legal y automática al territorio norteamericano, siempre que puedan demostrar documentalmente que cumplen con los requisitos exigidos por las autoridades fronterizas.

Ingreso legal y automático a estos extranjeros sin necesidad de visa o pasaporte en Estados Unidos

Estados Unidos ha confirmado que determinadas personas de origen indígena nacidas en Canadá que puedan acreditar al menos un 50% de sangre nativa americana podrán ingresar al país de manera legal y automática sin la necesidad de visado ni pasaporte tradicional.

Esta normativa aplica siempre que estos individuos presenten la documentación necesaria que valide su conexión indígena y el porcentaje de sangre requerido.

Qué documentos presentar para acceder a Estados Unidos sin visa ni pasaporte

El permiso se aplica a indígenas americanos nacidos en Canadá que posean al menos el 50 % de sangre de pueblos originarios de América del Norte.

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Para poder ingresar a Estados Unidos sin necesidad de visa o pasaporte, estas personas pueden presentar documentos que acrediten el porcentaje de sangre nativa, tales como:

Carta oficial de su banda o tribu que certifique su “blood quantum” (porcentaje de sangre indígena)

Certificado de nacimiento canadiense de forma extendida acompañado de la carta tribal

Tarjeta de estatus de indio o identificación tribal combinada con pruebas de ascendencia directa

Se debe tener en cuenta que, para los vuelos, pueden ser necesarios documentos de identidad complementarios.