Los servicio de streaming, como Netflix, Disney+, Prime Video o HBO Max, ofrecen una amplia selección de películas y series a los usuarios. Sin embargo, a muchas personas les cuesta decidir qué ver durante sus horas de ocio.
Si eres una de ellas y no saber qué mirar, conoce cuáles son los contenidos más vistos en Hulu durante el martes, 7 de julio de 2026 en Estados Unidos y opta por tu favorito.
4_ Los Vengadores (The Avengers)
Ante la aparición de un enemigo imprevisto que pone en grave riesgo la seguridad global, Nick Fury, director de la agencia S.H.I.E.L.D., decide reunir a un equipo para evitar un desastre casi inevitable.
5_ Noche de bodas (Ready or Not)
En la noche de su casamiento, una mujer es invitada por la adinerada y excéntrica familia de su esposo a participar en un antiguo ritual que pronto se transforma en un juego mortal de supervivencia.
6_ SEND HELP (Enviad ayuda) (Send Help)
Tras un accidente aéreo que deja a una eficiente trabajadora y a su insufrible jefe atrapados en una isla lejana, ella tendrá que poner en práctica sus dotes de supervivencia para que ambos sigan con vida, pese a la tensa relación que los une.
7_ Crepúsculo
Desde niña, Bella Swan se sentía distinta mientras vivía en Phoenix. Cuando su madre rehízo su vida y volvió a casarse, Bella se mudó con su padre a Forks, Washington, una localidad pequeña y lluviosa que para ella no tenía ningún atractivo. Sin embargo, en el instituto conoce a Edward Cullen, un joven tan enigmático como apuesto, diferente a los demás, que oculta un secreto.
9_ Independence Day: Contraataque
Basándose en la tecnología que los extraterrestres poseían hace dos décadas, las naciones del mundo, temerosas de su retorno, han unido fuerzas para diseñar un enorme sistema de defensa con el fin de proteger el planeta. No obstante, no hay garantías de que dicho plan pueda enfrentar las sofisticadas e insólitas capacidades de los atacantes. Puede que solo el ingenio de un puñado de valientes consiga impedir la destrucción del planeta, de nuevo al borde de la extinción. Continuación del éxito de 1996, Independence Day.
10_ La búsqueda (National Treasure)
El cazador de tesoros Benjamin Franklin Gates ha dedicado su vida a localizar el mítico botín de los Caballeros Templarios, considerado la mayor riqueza de todos los tiempos y supuestamente escondido en algún lugar de América. Durante siete generaciones, la familia Gates ha seguido las pistas que dejaron los Padres Fundadores y ha recorrido cada rincón del país en su búsqueda. Por fin, el rebelde Ben ha logrado hallar la pista clave que lo conducirá al tesoro: un mapa escondido en el dorso de la Declaración de Independencia.