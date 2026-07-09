Los servicio de streaming, como Netflix, Disney+, Prime Video o HBO Max, ofrecen una amplia selección de películas y series a los usuarios. Sin embargo, a muchas personas les cuesta decidir qué ver durante sus horas de ocio.

Si eres una de ellas y no saber qué mirar, conoce cuáles son los contenidos más vistos en Hulu durante el martes, 7 de julio de 2026 en Estados Unidos y opta por tu favorito.

Las películas más vistas de Hulu.

4_ Los Vengadores (The Avengers) Ante la aparición de un enemigo imprevisto que pone en grave riesgo la seguridad global, Nick Fury, director de la agencia S.H.I.E.L.D., decide reunir a un equipo para evitar un desastre casi inevitable.

5_ Noche de bodas (Ready or Not) En la noche de su casamiento, una mujer es invitada por la adinerada y excéntrica familia de su esposo a participar en un antiguo ritual que pronto se transforma en un juego mortal de supervivencia.

Las películas más vistas de Hulu.

6_ SEND HELP (Enviad ayuda) (Send Help) Tras un accidente aéreo que deja a una eficiente trabajadora y a su insufrible jefe atrapados en una isla lejana, ella tendrá que poner en práctica sus dotes de supervivencia para que ambos sigan con vida, pese a la tensa relación que los une.

7_ Crepúsculo Desde niña, Bella Swan se sentía distinta mientras vivía en Phoenix. Cuando su madre rehízo su vida y volvió a casarse, Bella se mudó con su padre a Forks, Washington, una localidad pequeña y lluviosa que para ella no tenía ningún atractivo. Sin embargo, en el instituto conoce a Edward Cullen, un joven tan enigmático como apuesto, diferente a los demás, que oculta un secreto.