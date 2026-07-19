Se aproxima el diluvio histórico con 72 horas de tormentas con fuertes lluvias y ráfagas de viento.

Un frente frío avanzará desde la región de los Grandes Lagos y trae un periodo de 48 horas de lluvias intensas, tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento que podrían provocar inundaciones repentinas.

De acuerdo al informe de AccuWeather, el sistema de tormentas también tendrá interacción con el humo de los incendios forestales en Canadá, lo que favorecerá precipitaciones que limpiarán parte de las partículas presentes en el aire.

Se aproxima el diluvio del siglo: 72 horas de lluvias intensas y ráfagas de viento

El temporal se intensificará durante la tarde del sábado y se extenderá hasta el lunes, cuando el frente frio cruce el noroeste de Estados Unidos. A su paso, favorecerá la formación de tormentas eléctricas.

Los meteorólogos de AccuWeather estiman que caerán aproximadamente 5 centímetros de lluvia por hora , lo que incrementará el riesgo de inundaciones repentinas en áreas urbanas y lugares con sistemas de drenaje deficientes.

Se esperan ráfagas de viento de entre 80 y 105 km/h, caída de granizo y la posibilidad de que se formen algunos tornados.

El temporal se intensificará durante la tarde del sábado y se extenderá hasta el lunes Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Zonas más afectadas: ¿Cuáles están bajo alerta?

Los meteorólogos advierten que las condiciones más adversas se concentrarán entre el sábado y el lunes sobre gran parte del noroeste del país:

Nueva York

Nueva Jersey

Pensilvania

Connecticut

Massachusetts

Valle del río Ohio

La región de los Grandes Lagos

El domingo, los tormentas podrían afectar también a partes de Virginia y Carolina del Norte. Las autoridades recomiendan seguir las alertas meteorológicas locales.