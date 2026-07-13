La vaselina puede convertirse en una aliada para que el perfume conserve su fragancia durante más tiempo.

Conseguir que un perfume permanezca durante todo el día puede parecer una tarea difícil, especialmente durante los meses de calor o cuando la piel tiende a resecarse.

Sin embargo, existe un truco casero que se volvió popular por su simplicidad y porque no requiere comprar productos costosos.

La combinación de vaselina y perfume como una forma de ayudar a que la fragancia permanezca por más tiempo sobre la piel.

¿Para qué sirve mezclar vaselina con perfume?

La vaselina actúa como un hidratante que ayuda a reducir la evaporación del perfume sobre la piel. Al crear una capa protectora, permite que las notas aromáticas se liberen de forma más lenta, favoreciendo una mayor duración de la fragancia.

Este método resulta especialmente útil para quienes sienten que el perfume desaparece pocas horas después de aplicarlo o desean aprovechar mejor cada aplicación.

Aunque no modifica el aroma del perfume, sí puede contribuir a que permanezca por más tiempo en las zonas donde se aplica.

¿Cómo utilizar la vaselina para que el perfume dure más?

La vaselina crea una capa hidratante que ayuda a reducir la evaporación del perfume y prolongar su aroma. Foto: Freepik

El procedimiento es muy sencillo y solo requiere unos segundos.

Aplicar una pequeña cantidad de vaselina sobre los puntos de pulso.

Extenderla suavemente hasta formar una capa fina.

Pulverizar el perfume encima de la zona hidratada.

Evitar frotar la piel después de aplicar la fragancia.

Los puntos donde suele recomendarse aplicar el perfume son:

Muñecas.

Cuello.

Detrás de las orejas.

Parte interna de los codos.

¿Por qué este truco ayuda a conservar mejor el aroma?

Los perfumes tienden a evaporarse con mayor rapidez cuando la piel está seca. La vaselina ayuda a mantener la hidratación y permite que los componentes aromáticos permanezcan adheridos durante más tiempo .

Por ese motivo, muchas personas utilizan este método antes de eventos especiales o jornadas largas en las que desean conservar el aroma durante varias horas.

No se trata de un producto que intensifique el perfume, sino de una forma de prolongar su permanencia sobre la piel.

¿Funciona con cualquier perfume?

Sí. Este truco puede utilizarse con la mayoría de los perfumes, colonias o aguas de tocador.

La duración final también dependerá de factores como:

La concentración de la fragancia.

El tipo de piel.

La temperatura ambiente.

La humedad del lugar.

Los perfumes con mayor concentración de aceites aromáticos suelen permanecer más tiempo que las aguas de colonia, incluso sin este método.