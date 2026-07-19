El Formulario DS-11 es la solicitud que deben presentar los ciudadanos estadounidenses que tramiten el pasaporte por primera vez.

El pasaporte estadounidense para adultos debe renovarse cada 10 años, y mientras que algunas personas pueden acceder al trámite sin problema, otros deben solicitar uno nuevo por no poder cumplir con los requisitos de la gestión.

Aquellos que no puedan renovar el pasaporte, tendrán que solicitar uno nuevo a través del Formulario DS-11 y realizar el proceso de manera presencial, ya que también quedan excluidos de poder hacerlo en línea o por correo.

Formulario DS-11: ¿Quiénes deben presentarlo?

El Formulario DS-11 es la solicitud que deben presentar los ciudadanos estadounidenses que tramiten el pasaporte por primera vez o que no reúnan las condiciones para renovarlo.

Dicho formulario debe presentarse en persona en una oficina de aceptación de pasaportes o agencia autorizada del Departamento de Estado.

De acuerdo al Departamento de Estado, el DS-11 corresponde a:

Quienes solicitan un pasaporte estadounidense por primera vez y tienen 18 años o más

Personas cuyo pasaporte fue emitido hace más de 15 años

Quienes recibieron su pasaporte cuando tenían menos de 16 años

Ciudadanos cuyo pasaporte fue perdido, robado o presenta daños que impiden su renovación

Personas que no cumplen con los requisitos para renovar el documento por correo o en línea

Aquellos que no puedan renovar el pasaporte, tendrán que solicitar uno nuevo a través del Formulario DS-11 Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Renovación del pasaporte: ¿Quiénes pueden acceder al trámite?

No todos los ciudadanos estadounidenses pueden renovar su pasaporte. Según el Departamento de Estado, pueden acceder a la renovación por correo o en línea quienes:

Tienen un pasaporte para adultos válido por 10 años

Conservan su pasaporte en buen estado

No necesitan modificar sus datos personales, como nombre o sexo, durante el trámite en línea

Cumplen con las condiciones específicas del método de renovación elegido

Solicitar un nuevo pasaporte paso a paso: información importante

Para obtener un nuevo pasaporte estadounidense mediante el Formulario DS-11, el Departamento de Estado recomienda seguir estos pasos:

Completar el Formulario DS-11 mediante la herramienta Form Filler e imprimirlo sin firmarlo previamente Reunir una prueba de ciudadanía estadounidense, como un certificado de nacimiento, un certificado de naturalización o un pasaporte anterior válido Presentar un documento de identidad con fotografía emitido por una autoridad gubernamental y una fotocopia de ambos lados Llevar una fotografía reciente que cumpla con los requisitos oficiales Pagar las tarifas correspondientes Presentarse personalmente para entregar la documentación y firmar la solicitud frente al funcionario encargado

“Una vez que firme y envíe su solicitud de pasaporte, la oficina la enviará por correo al Departamento de Estado de los Estados Unidos para su procesamiento. Esto puede tardar hasta dos semanas” afirma el Departamento de Estado en su página web.



