El truco casero para combatir plagas con bicarbonato de sodio y azúcar.

El bicarbonato de sodio volvió a captar la atención por un uso poco conocido que promete ayudar a resolver uno de los problemas más frecuentes en el hogar.

Al mezclarlo con azúcar , se obtiene un remedio casero que ganó popularidad por su capacidad para atraer y eliminar cucarachas .

¿Para qué sirve mezclar bicarbonato de sodio con azúcar?

La mezcla de bicarbonato de sodio y azúcar se utiliza como un cebo casero para combatir cucarachas.

De acuerdo con el estudio publicado en The Journal of Basic and Applied Zoology, el bicarbonato de sodio se ioniza dentro del sistema digestivo de la cucaracha y reacciona formando ácido carbónico.

Como consecuencia, se genera una acumulación de dióxido de carbono (CO₂) que altera gravemente sus órganos internos y su exoesqueleto, provocando la muerte del insecto.

A diferencia de muchos insecticidas comerciales, este método no actúa por contacto ni libera toxinas en el ambiente . Por eso, su eficacia depende de que las cucarachas consuman directamente la preparación.

Dónde ubicar la mezcla de bicarbonato de sodio con azúcar para eliminar cucarachas

La mezcla actúa como un cebo para combatir la plaga de cucarachas en el hogar.

Los investigadores remarcan que el éxito del método depende de colocar el cebo en zonas donde las cucarachas suelen esconderse, como:

Debajo del fregadero.

Detrás de la heladera y otros electrodomésticos.

Cerca de grietas y zócalos.

En alacenas, depósitos y espacios húmedos.

Cómo preparar la mezcla de bicarbonato y azúcar paso a paso

Para replicar el método evaluado por los investigadores, solo se necesitan dos ingredientes:

Ingredientes

1 cucharada de bicarbonato de sodio.

1 cucharada de azúcar refinada.

Cómo aplicarlo

Mezclar ambos ingredientes hasta obtener una preparación homogénea.

Colocar pequeñas porciones sobre tapas plásticas, cartones o recipientes poco profundos.

Distribuir el cebo en los lugares donde suele haber actividad de cucarachas.

Renovar la mezcla cada 48 horas, especialmente en ambientes húmedos, para mantener su efectividad.

Qué precauciones hay que tomar al usar este remedio casero

Aunque el bicarbonato de sodio es un ingrediente de uso cotidiano, los especialistas recomiendan aplicar esta mezcla con cuidado. Lo ideal es colocar el cebo fuera del alcance de niños y mascotas y evitar ubicarlo sobre superficies donde se preparen o manipulen alimentos.

Para mantener su efectividad, también aconsejan renovar la mezcla cada 48 horas, especialmente si se humedece o pierde frescura.

Este método ofrece mejores resultados cuando se complementa con una buena limpieza del hogar y el sellado de grietas o rincones por donde suelen ingresar las cucarachas.