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Dejar la renovación del pasaporte para último momento puede arruinar un viaje antes de que empiece. México, El Salvador y Honduras exigen que los viajeros extranjeros presenten un pasaporte vigente para autorizar su ingreso, y quienes se presenten con el documento vencido o próximo a caducar pueden quedar afuera del vuelo o ser rechazados en la frontera.
Qué exigen México, El Salvador y Honduras para autorizar el ingreso al país
Aunque los tres países comparten la exigencia de un pasaporte vigente, las condiciones varían según el destino:
México:
El Instituto Nacional de Migración (INM) exige que el pasaporte esté vigente y en buen estado, y que su validez alcance para cubrir toda la estadía. No fija de forma general un período mínimo de meses, pero evalúa cada caso antes de autorizar el ingreso.
El Salvador:
Solicita a los viajeros extranjeros de fuera de la región un pasaporte con una vigencia mínima de seis meses. Además, puede pedir un boleto de salida del país, prueba de alojamiento y solvencia económica.
Honduras:
También requiere un pasaporte con al menos seis meses de validez para los extranjeros ajenos a la región.
En el caso de El Salvador y Honduras, los ciudadanos del bloque CA-4 (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua) pueden trasladarse entre estos países utilizando solo su documento nacional de identidad.
México, El Salvador y Honduras prohíben el ingreso a los que postergaron la renovación del pasaporte
El inconveniente no suele surgir al llegar al país de destino, sino antes de despegar. En el aeropuerto de salida o en el paso fronterizo de origen, la aerolínea o las autoridades migratorias revisan la documentación y, si el pasaporte está vencido o no cumple con las condiciones exigidas, pueden negar el embarque para evitar sanciones en destino.
Es decir, el viajero puede quedarse en tierra incluso teniendo pasaje, reserva de hotel y todo el viaje pago. Por eso, verificar la vigencia del documento con anticipación es fundamental para no perder el vuelo.
Antes de viajar conviene:
- Revisar la fecha de vencimiento del pasaporte
- Renovarlo con tiempo
- Contar con un margen de seis meses de vigencia como buena práctica de viaje
- Verificar los requisitos adicionales de cada país