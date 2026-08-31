La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) confirmó que los pasajeros pueden presentar el pasaporte estadounidense vencido en el control de seguridad de los aeropuertos, incluidos los de Los Ángeles, Houston, Dallas y Phoenix.

La medida forma parte de la política nacional de identificación aceptable de la TSA, que aplica por igual en todos los aeropuertos de Estados Unidos. El organismo federal detalla que esta flexibilidad busca evitar demoras a quienes aún no renovaron su documentación.

¿Qué condición permite viajar con el pasaporte vencido?

La TSA acepta el pasaporte estadounidense, ya sea en formato libreta o tarjeta, hasta dos años después de su fecha de vencimiento. Pasado ese plazo, el documento deja de ser válido como identificación en el control de seguridad.

Esta regla no es exclusiva de los aeropuertos de Los Ángeles, Houston, Dallas y Phoenix: rige en todos los puntos de control del país. La TSA aclara que la lista de identificaciones aceptadas puede cambiar sin previo aviso, por lo que recomienda verificarla antes de viajar.

Además del pasaporte vencido, la TSA acepta otros documentos como identificación válida en el checkpoint:

Licencia de conducir o ID estatal que cumpla con REAL ID

Tarjeta de pasaporte estadounidense

Tarjetas de viajero confiable (Global Entry, NEXUS, SENTRI, FAST)

Tarjeta de residencia permanente (green card)

Documento de autorización de empleo (I-766)

La TSA acepta el pasaporte estadounidense, ya sea en formato libreta o tarjeta, hasta dos años después de su fecha de vencimiento. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo afecta esta medida a los pasajeros en Estados Unidos?

Desde el 7 de mayo de 2025, las licencias de conducir estatales que no cumplen con el estándar REAL ID dejaron de ser válidas en los aeropuertos. Por eso, muchos viajeros dependen ahora del pasaporte como alternativa aceptada por la TSA.