Un sistema de tormentas de gran intensidad se instalará durante el fin de semana con lluvias persistentes y condiciones de fuerte inestabilidad. El fenómeno estará marcado por precipitaciones continuas que se extenderán durante al menos 48 horas en distintas regiones. Los reportes meteorológicos advierten que el evento estará acompañado por ráfagas de viento que podrían alcanzar los 60 km/h, en un contexto de elevada humedad y desarrollo de tormentas activas que se regenerarán de forma constante. El avance de un frente frío generará múltiples focos de tormenta con acumulados significativos de lluvia en cortos períodos. Esta dinámica favorecerá episodios de precipitaciones intensas que podrían provocar anegamientos temporales. Las condiciones atmosféricas permitirán que las tormentas se mantengan activas durante varias horas, con lluvias intermitentes pero persistentes, lo que incrementa el volumen total acumulado a lo largo del evento. El sistema estará acompañado por ráfagas de viento que podrían alcanzar los 60 km/h, especialmente en zonas donde se desarrollen tormentas más intensas. Estas condiciones podrían generar complicaciones en áreas expuestas. Tras el paso del frente, se espera un descenso de la temperatura asociado al ingreso de aire más frío, lo que reforzará el cambio de escenario climático y dejará un ambiente más inestable incluso después de las lluvias.