La grasa adherida al horno y las asaderas es un problema común en muchas cocinas, especialmente después de haber preparado platillos con alto contenido lipídico.

No obstante, si bien el proceso de limpieza puede parecer complicado y tedioso, existen soluciones efectivas y sencillas de poner en práctica para deshacerse de los residuos difíciles sin dañar las superficies.

En este marco, el bicarbonato y el vinagre son dos de los artículos caseros más populares en el ámbito de la limpieza. No obstante, existe una mezcla alternativa que también puede elaborarse en casa y es capaz de facilitar esta tarea.

La mezcla casera para terminar con la grasa pegada al horno y las asaderas

Al momento de desengrasar el horno y las asaderas, existe un elemento clave que destaca por sus beneficios para la limpieza de superficies difíciles: el limón.

Esta fruta se caracteriza por su contenido elevado de ácido cítrico, cuyo efecto contribuye a que los aceites y grasas adheridos se disuelvan con mayor facilidad.

Para sacar provecho de sus propiedades, puede exprimirse el jugo de dos limones sobre las bandejas del horno para luego añadir las cascaras por encima y agua. El próximo paso será colocar la bandeja en el horno precalentado a aproximadamente °100 para dejarla reposar durante unos minutos.

Al retirarla, es importante dejar que se enfríe y luego lavar con normalidad, pues la grasa comenzará a desprenderse.

El limón es un gran aliado en las rutinas de limpieza caseras. Fuente: Shutterstock Andrii Iemelianenko

Para limpiar la superficie del horno, una opción es aplicar jugo de limón y dejarlo reposar durante unos minutos para, posteriormente, asear de manera habitual.

Otros trucos caseros para evitar que la grasa se pegue al horno y las asaderas

Con el objetivo de evitar que la grasa se solidifique en estas superficies, existen ciertos cuidados rutinarios que pueden aplicarse, como