Existen prácticas y creencias en el mundo de la fe que han resistido el paso del tiempo, arraigándose profundamente en el corazón de diversas culturas en todo el planeta. Una de estas veneraciones es la figura de San Cipriano, un santo que, según la tradición cristiana, ha sido invocado durante siglos para obtener ayuda en situaciones difíciles, especialmente en asuntos del corazón .

Entre las diversas peticiones que se le atribuyen a San Cipriano, una de las más conocidas y difundidas es la oración para recuperar a un ser amado. Esta oración, que ha sido transmitida de generación en generación, se ha convertido en un recurso espiritual para aquellos que buscan reconciliación y amor perdido.

¿Quién fue San Cipriano?

San Cipriano fue un obispo y mártir cristiano del siglo III, cuya vida y enseñanzas han dejado un legado significativo en la historia de la Iglesia. Sin embargo, su figura también está rodeada de una misteriosa leyenda que lo vincula con prácticas de magia y hechicería, aunque él mismo se convirtió al cristianismo.

San Cipriano es el poderoso protector contra la magia negra, brujería, hechizos y para atraer el amor. Fuente: Archivo.

La oración a San Ciprianopara recuperar a un ser amado se ha mantenido viva a lo largo de los años, transmitiéndose de persona en persona y adaptándose a diferentes contextos culturales. Su eficacia, según aquellos que la practican, radica en la fe y la devoción con que se recita, así como en la supuesta intercesión del santo en los asuntos del amor y la reconciliación.

Oración a San Cipriano

Los devotos suelen recitarla con fervor y repetirla durante un período determinado, confiando en que sus súplicas serán escuchadas y atendidas.

Oración corta a San Cipriano

San Cipriano, bendito entre los santos, suplico tu favor. Haz que (nombre de la persona) sienta que me necesita cerca, que no pueda soportar mi ausencia y me llame.

Haz que mi teléfono suene y que pueda escuchar la voz de (nombre de la persona) al otro lado. San Cipriano, todopoderoso benefactor, concédeme este simple deseo, escuchar la suave voz de (nombre de la persona)

Y poder sentirla, disfrutarla y adorarla una vez más. San Cipriano, convence a (nombre de la persona) para que me llame, esté donde esté y en este mismo momento. Haz que marque mi teléfono porque desea escucharme y reír o llorar junto a mí.

Oración larga a San Cipriano para recuperar a tu amor

Por los poderes de San Cipriano y de las tres almas que vigila, (nombre de la persona) vendrá ahora detrás de mí (su nombre), va a venir arrastrándose y enamorado, lleno de amor verdadero con todo su ser, lleno de deseo por volver y pedirme perdón.

San Cipriano glorioso, bendito santo cumplidor, tendré ese poder de que esta persona olvide y deje de una vez cualquier amor que pueda estar en su cabeza o en su corazón y vuelva a asumirme y declararse para que todos vean.

San Cipriano aleja a (nombre de la persona) de cualquier otra persona, que me busque en todo momento hoy, ahora y siempre, deseando estar a mi lado, que tenga la certeza de que yo (su nombre) soy el ser perfecto para su vida, que no pueda vivir sin mí, que no pueda estar sin mí, que no pueda sentir amor si no es por mí, y que siempre tenga mi imagen en su pensamiento, en todas las situaciones, en cualquier tiempo y lugar.

Ahora, donde esté y con quien esté, (nombre de la persona) me buscará, porque su pensamiento está en mí, sus palabras, sus gestos y sus acciones van dirigidos a mí (su nombre). Y al acostarse, que sueñe conmigo, me sentirá, y al despertar que piense en mí y me desee, al comer piense en mí, al pisar piense en mí, en todos los momentos de su vida piense en mí.

Que quiera verme, sentir mi olor, oír mi voz, tocarme con amor, que (nombre de la persona) quiera abrazarme, besarme, cuidarme, protégeme, mimarme, amarme las 24 horas de todos sus días y todas sus noches, haciendo que así me ame más y sienta placer tan solo por oír mi voz.

San Cipriano poderoso, te ruego, haz a (nombre de la persona), sentir por mí (di tu nombre) un deseo fuera de lo normal, un amor verdadero, cálido, respetuoso y profundo como nunca sintió por otra persona y nunca sentirá. Que halle placer solo conmigo y nadie más, que sienta deseo solamente por mí, y que su cuerpo solo a mí me pertenezca, que solo tenga paz si está bien conmigo.

Con todo mi corazón, con todo mi ser, te digo santo poderoso que mi total confianza está puesta en Dios y en ti, te agradezco San Cipriano por estar trabajando a mi favor y voy a divulgar tu nombre y tus milagros en pago de amansar a (nombre de la persona) y traerlo enamorado, cariñoso, devotado, dedicado, fiel y lleno de deseo a mis brazos, para no marchar jamás.

Así se cumpla, así lo espero, así será cuanto antes, así lo harás bendito San Cipriano, mi seguridad está en ti, sé que tú me vas a conceder mis más ardientes deseos. Ganaré esta batalla y seré nuevamente feliz junto a (nombre de la persona), ya nada nos detendrá y nuestro amor por siempre triunfará. Así se cumpla, así lo deseo, así lo harás, así lo espero, con la completa esperanza que tú, Cipriano bendito, me vas a sacar de este problema de amor. Gracias, mi Santo Cipriano, te agradezco sinceramente.

Si bien la oración a San Cipriano cuenta con una base de seguidores fervientes que atestiguan su eficacia, también ha sido objeto de críticas y escepticismo por parte de algunos sectores religiosos y académicos.

Algunos argumentan que su origen oscuro y las connotaciones de magia y hechicería pueden desviar la atención de la verdadera esencia de la fe cristiana, mientras que otros cuestionan su efectividad en comparación con otras formas de intervención espiritual o terapéutica.