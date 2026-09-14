California, Nueva York, Texas, Florida e Illinois tienen algunos de los aeropuertos más transitados de Estados Unidos, que reciben a miles de viajeros año tras año tanto para vuelos nacionales como internacionales.

En ese sentido, con la aplicación a nivel federal en Estados Unidos de la ley Real ID, es requisito excepcional para poder abordar vuelos nacionales la presentación de un documento que se alinee con los estándares de seguridad o, en su defecto, un comprobante de que se abonó la multa para realizar un control alternativo.

Los documentos que California, Nueva York, Texas, Florida, Illinois y todos los estados exigirán para vuelos nacionales

De acuerdo con la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) la lista oficial de documentos aceptados para volar es la siguiente

Licencia de conducir Real ID

Identificación Real ID

Licencia de Conducir Mejorada emitida por el Estado

Pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de viajero de confianza del DHS

Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU. incluidas las identificaciones emitidas a dependientes

Tarjeta de residente permanente

Tarjeta de cruce fronterizo

Identificación con foto aceptable metida por una nación tribal/tribu nativa reconocida por el gobierno federal

Tarjeta PIV HSPD-12

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Nativos y del Norte de Canadá

Credencial de identificación del trabajador del transporte

Tarjeta de Autorización de Empelo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (l-766)

Credencial de marino mercante de EE.UU.

Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC)

También pueden presentarse identificaciones digitales, como Apple ID, Clear ID o Google Pass ID.

Se necesita de un documento Real ID para volar internamente en Estados Unidos. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Qué hacer si no tengo ninguno de estos documentos que exigen en el aeropuerto

Desde febrero de 2026, quienes no disponen de estos documentos pueden abonar 45 dólares por un control alternativo para verificar la identidad.

En general este proceso durará entre 10 y 15 minutos y será necesario cuando no se disponga de los papeles adecuados.

Cómo pagar por este control

Dirigirse al sitio de Pay.gov

Introducir nombre legal del viajero

Fecha de inicio del viaje (aunque el pago sólo es válido después de 10 días de la fecha introducida)

Una cuenta bancaria válida, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, Venmo o Paypal

Quienes no usen TSA ConfirmID ni presenten un documento aceptable pueden perder su vuelo por no cumplir con los requisitos exigidos.