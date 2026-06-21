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La idea de vivir permanentemente sobre el océano parece sacada de una película de ciencia ficción. Sin embargo, desde hace años existe un ambicioso proyecto que busca convertir ese concepto en realidad mediante la construcción de una gigantesca ciudad flotante capaz de recorrer el mundo sin necesidad de atracar de forma permanente en ningún país.
Se trata de Freedom Ship, una mega construcción que ha sido presentada como la ciudad flotante más grande del planeta. De concretarse, tendría capacidad para albergar a más de 80.000 personas entre residentes, trabajadores y visitantes, además de contar con escuelas, hospitales, hoteles, centros comerciales, parques y hasta un estadio de fútbol.
Cómo sería la ciudad flotante más grande del mundo
Freedom Ship fue concebida como una comunidad flotante permanente diseñada para navegar alrededor del planeta de manera continua. Las dimensiones proyectadas son impresionantes:
- Aproximadamente 1.370 metros de longitud
- Más de 220 metros de ancho
- Decenas de niveles habitables
- Capacidad para más de 80.000 personas
Para ponerlo en perspectiva, sería varias veces más grande que los cruceros más grandes actualmente en operación.
Una ciudad entera sobre el mar
A diferencia de un crucero convencional, Freedom Ship fue diseñada para funcionar como una verdadera ciudad autosuficiente. Entre las instalaciones previstas se encuentran:
- Colegios y centros educativos
- Hospitales y centros médicos
- Hoteles de lujo
- Centros comerciales
- Restaurantes y cafeterías
- Oficinas corporativas
- Parques y espacios recreativos
- Estadio de fútbol
- Áreas residenciales permanentes
La obra de ingeniería más ambiciosa de la historia
Freedom Ship es considerado uno de los proyectos de ingeniería naval más complejos jamás planteados. Los desafíos incluyen:
- Construir una estructura de dimensiones sin precedentes
- Garantizar estabilidad permanente
- Gestionar recursos energéticos
- Administrar agua potable y residuos
- Mantener servicios para decenas de miles de personas