China está a punto de volver a romper todos los récords de velocidad ferroviaria. El país asiático avanza con las pruebas del CR450, un tren bala de nueva generación diseñado para alcanzar velocidades de prueba superiores a los 450 km/h y operar comercialmente a 400 km/h, convirtiéndose en el tren de alta velocidad más rápido del planeta.

El tren bala más rápido del mundo

El nuevo CR450 representa un salto tecnológico respecto de los actuales trenes Fuxing que operan a 350 km/h. Según las pruebas realizadas hasta el momento, el tren ya alcanzó:

Velocidad máxima de prueba de 453 km/h

Velocidad comercial prevista de 400 km/h

Cruces entre dos trenes a una velocidad combinada de 896 km/h

Aceleración de 0 a 350 km/h en apenas 4 minutos y 40 segundos

Cuando entre en servicio comercial será el tren convencional más rápido del mundo.

El nuevo CR450 alcanzó una velocidad máxima de prueba de 453 km/h y una velocidad comercial prevista de 400 km/h. Fuente: El Cronista.

Conectará las dos ciudades más importantes en menos de 50 minutos

Uno de los principales objetivos del proyecto es la nueva línea de alta velocidad entre Chengdu y Chongqing.

Actualmente, ambas ciudades conforman uno de los polos económicos más importantes del oeste de China y concentran más de 50 millones de habitantes en su área de influencia. Gracias al CR450:

El viaje entre Chengdu y Chongqing se reducirá a menos de 50 minutos

La distancia de aproximadamente 300 kilómetros podrá recorrerse en menos de una hora

Se fortalecerá la integración económica entre ambas megaciudades

Tendrá tecnología de última generación

Los ingenieros chinos realizaron múltiples mejoras para alcanzar velocidades récord. Entre ellas: