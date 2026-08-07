Construyen uno de los estadios más avanzados y modernos de América Latina: sería la maravilla arquitectónica del deporte y el orgullo todo un país.

El Salvador puso en marcha una de sus obras deportivas más ambiciosas con el inicio de la construcción de su nuevo Estadio Nacional. El complejo se levantará en Antiguo Cuscatlán y apunta a convertirse en una referencia regional por su diseño, tecnología y concepción moderna.

El proyecto contempla tribunas con 50.000 butacas individuales, además de instalaciones pensadas bajo criterios actuales de funcionalidad y sustentabilidad. La magnitud de la obra busca posicionar al recinto entre los estadios más modernos de América Latina y ampliar la capacidad del país para recibir grandes acontecimientos deportivos.

Con este desarrollo, El Salvador busca incorporar un nuevo escenario de gran escala al mapa futbolístico continental. En una región marcada por estadios históricos como el Maracaná y el Azteca, la nueva infraestructura pretende destacarse por una identidad propia, asociada a la renovación, la modernización y la proyección internacional.

El nuevo mega estadio más moderno y avanzado de América Latina

El verdadero lujo de esta obra no reside únicamente en su estética, sino en su inteligencia operativa. El estadio integrará sistemas de gestión digital para optimizar el consumo de energía y agua, posicionándose como un referente de arquitectura ecológica en América Latina.

El nuevo estadio se levanta sobre los terrenos que anteriormente ocupaba la Escuela Militar y tendrá más de 170.000 metros cuadrados. Este proyecto nace de una alianza estratégica entre el gobierno salvadoreño y China, buscando aprovechar las innovaciones técnicas del gigante asiático.

Además de cumplir con los más altos estándares de la FIFA para partidos internacionales, el complejo está diseñado para ser un centro de entretenimiento total.

Construyen el estadio más moderno de América Latina en El Salvador. Fuente: El Cronista.

La nueva maravilla arquitectónica del deporte que será un orgullo para el continente

A diferencia de las estructuras pesadas del siglo pasado, este recinto apuesta por la “coexistencia armónica”. Su diseño se caracteriza por líneas curvas y una marquesina de rejilla modular que crea un juego de luces y sombras natural, dando una sensación de ligereza pese a su colosal tamaño.

La superficie total del estadio será de 170.000 m², con una capacidad para 50.000 personas (butacas individuales) y un estacionamiento que albergará más de 2.000 vehículos. La inauguración está prevista para el horizonte del año 2027.