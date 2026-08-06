China puso en marcha la construcción de la que será la mayor central hidroeléctrica del planeta: la represa de Motuo, en el Tíbet. Con una potencia proyectada de 60.000 MW, casi triplicará la capacidad de la actual líder mundial, la Presa de las Tres Gargantas, y está llamada a redefinir la escala de la energía hidroeléctrica.

“El proyecto del siglo”: construyen la represa más grande del mundo

La construcción comenzó oficialmente el 19 de julio de 2025, cuando el primer ministro chino, Li Qiang, encabezó la ceremonia inaugural en la ciudad de Nyingchi, en la Región Autónoma del Tíbet, y describió la obra como el “proyecto del siglo”.

El emprendimiento, conocido como represa de Motuo o central hidroeléctrica de Medog, no es una única presa, sino un sistema de cinco centrales hidroeléctricas en cascada construidas a lo largo de un abrupto cañón del Himalaya. La inversión total supera los 1,2 billones de yuanes, es decir, unos 170.000 millones de dólares, una cifra que da la magnitud del proyecto.

China construye en el Tíbet la represa de Motuo, la mayor del mundo: 60.000 MW de potencia, casi el triple que las Tres Gargantas. El Confidencial

Triplicará la potencia de la actual líder mundial

El dato que convierte a Motuo en récord mundial es su capacidad: unos 60.000 MW (60 gigavatios), con una generación anual estimada de 300.000 millones de kilovatios-hora. Esa producción alcanzaría para abastecer de electricidad a más de 300 millones de personas.

Para dimensionarlo, conviene la comparación con la actual campeona: la Presa de las Tres Gargantas, también en China, tiene una capacidad de 22,5 GW y genera del orden de 100.000 millones de kWh al año. Es decir, Motuo apunta a producir casi el triple de energía que la obra que hoy encabeza el ranking mundial.