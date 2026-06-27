Al momento de viajar a Estados Unidos desde México, Colombia o Venezuela, uno de los requisitos básicos para ingresar como turista -además de contar con un pasaporte en vigencia- es poder mostrar una visa americana completamente válida para este fin.

Si bien tener una identificación internacional en fecha es fundamental para poder realizar este tipo de traslados, cumplir con este requisito no es suficiente, sino que en también será necesario tener una visa completamente en condiciones para ser aceptada.

Bloquearán la entrada a Estados Unidos a quienes no cumplan este requisito

La visa americana debe no solamente estar en fecha sino encontrarse en perfectas condiciones físicas.

“Si tu visado ha sido dañado de alguna manera, tendrás que volver a solicitar un nuevo visado en una embajada o consulado estadounidense en el extranjero”, indica el Departamento de Estado a todos los solicitantes.

Por ejemplo, se advierte sobre la importancia de nunca remover un visado válido del pasaporte dónde fue emitido, porque en este momento pierde automáticamente toda su validez y no podrá ser utilizado para viajar.

Quienes tengan un visado americano dañado, fuera de fecha o inválido por otro motivo, no podrán utilizarse para viajar. Shutterstock

Qué sucede si la visa americana pierde vigencia durante la estadía en Estados Unidos

Las autoridades enfatizan en que esto no es un problema, dado que el traslado fue autorizado de manera previa y en ese momento se fijaron los plazos de estadía permitidos.

Información clave para mexicanos, colombianos y venezolanos que sean ciudadanos de Estados Unidos

En estos casos, solicitar la visa americana no es necesario debido a que se tienen los mismos derechos de los que dispone una persona nacida en EE.UU.