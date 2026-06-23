Quienes quieran ingresar desde Colombia, México y Honduras tendrán que presentar de forma obligatoria un pasaporte vigente

La Transportation Security Administration (TSA) de Estados Unidos solicita a los viajeros que quieran ingresar al país, sean ciudadanos o extranjeros, la presentación de un pasaporte. Las reglas de viaje se endurecen cuando se trata de vuelos internacionales.

Por ello, quienes quieran ingresar desde Colombia, México y Honduras tendrán que presentar de forma obligatoria un pasaporte vigente que cumpa con los parámetros que exige la TSA.

La Transportation Security Administration (TSA) de Estados Unidos solicita a los viajeros que quieran ingresar al país, sean ciudadanos o extranjeros, la presentación de un pasaporte. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Estados Unidos prohíbe el ingreso desde Colombia, México y Honduras: ¿Cómo se debe presentar el pasaporte?

Para permitir ingresos al país, la TSA exige que todos los viajeros presenten un pasaporte vigente, con al menos 6 meses restantes de validez desde que llegan al país en caso de que sean extranjeros.

Los requisitos universales son:

Que esté en un buen estado físico sin manchas ni roturas

Que tenga páginas suficientes para los sellos correspondientes

En el caso de inmigrantes, se solicitará una visa.

Requisitos para salir de Colombia

Para poder viajar a Estados Unidos desde Colombia, es obligatorio tener un pasaporte electrónico o de lectura mecánica con una vigencia mínima de 6 a 3 meses.

Adicionalmente, también hay que rellenar el Check-mig en la página de Migración Colombia entre 72 y 1 hora antes de tu vuelo.

Requisitos para salir de México

Para viajar a Estados Unidos desde México, es necesario tener un pasaporte vigente y tramitar la visa que corresponda según el motivo de tu viaje, además de completar el Formato migratorio.

En algunos casos, se requiere la contratación de un seguro de viaje.

Requisitos para salir de Honduras

Para viajar a Estados Unidos desde Honduras, se debe presentar el pasaporte con al menos 6 meses de vigencia restante, tramitar la visa correspondiente, llenar la Declaración Jurada Regional de Viajero y en algunos casos, contratar un seguro médico de asistencia internacional.

Renovar el pasaporte en Estados Unidos: el paso a paso

Para poder renovar el pasaporte en Estados Unidos, es necesario seguir los siguientes pasos: