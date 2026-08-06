Al cierre de mercados de este jueves, 6 de agosto de 2026 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7433. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.11%.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina avanzó 20.22%, mientras que en el último año mostró una variación de -99.89%, reflejando un cambio reciente positivo pese a una fuerte caída anual.

Conoce la cotización de este martes, 6 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 3.32%, indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.03%.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina se presenta en una tendencia positiva, marcada por un dato de 1 igual a 3. Esto indica que ha habido un incremento notable en su valor en comparación con los días anteriores, lo que genera optimismo en los mercados. En contraste, los días previos se habían observado fluctuaciones, pero hoy la situación ha dado un giro favorable.

Este aumento sugiere que factores económicos, como un fortalecimiento de los indicadores del Reino Unido, han influido positivamente en la confianza hacia la Libra esterlina. Sin embargo, es importante monitorizar la continuación de esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 6 de agosto de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.