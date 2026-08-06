En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este jueves, 6 de agosto de 2026 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 58.23. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.12%.

En el mercado del Peso dominicano, la cotización subió 0.66% en la última semana, pero retrocedió -7.99% en el último año, reflejando un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

Conoce la cotización de este martes, 24 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 14.27%, significativamente mayor que la volatilidad anual del 11.45%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en su valor.

En el día 1, la cotización del Peso dominicano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica un fortalecimiento constante de la moneda en comparación con los días anteriores.

Por otro lado, la percepción en el mercado es de optimismo, lo que sugiere que la apreciación del Peso podría continuar, impulsada por factores económicos favorables. Es importante monitorear esta tendencia para entender su sostenibilidad a largo plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 6 de agosto de 2026.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.