El router WiFi es uno de los pocos dispositivos del hogar que permanece funcionando de manera ininterrumpida durante todo el día.

En muchos casos, incluso continúa activo durante horas en las que nadie utiliza la conexión a internet.

Por ese motivo, algunos expertos en tecnología recomiendan modificar esa rutina y dedicar unos segundos a una práctica que podría favorecer el funcionamiento del equipo a largo plazo.

¿Por qué recomiendan apagar el WiFi durante la noche?

Los expertos explican que el módem y el router funcionan de manera continua, procesando conexiones y generando calor incluso cuando el uso de internet es mínimo.

Apagarlos durante las horas de descanso permite que el equipo deje de trabajar temporalmente y reduzca el tiempo de funcionamiento acumulado, lo que puede ayudar a evitar una sobrecarga constante de sus componentes electrónicos.

¿Para qué sirve apagar el router mientras se duerme?

Adiós al internet lento | El truco infalible para mejorar y AUMENTAR la potencia del WiFi sin cambiar de lugar el router y tener conexión en toda la casa Fuente: Shutterstock

Entre los principales beneficios que destacan los especialistas se encuentran:

Reducir la sobrecarga del módem y del router.

Disminuir el desgaste de los componentes electrónicos.

Favorecer un funcionamiento más estable.

Reiniciar automáticamente algunos procesos internos al volver a encenderlo.

Reducir ligeramente el consumo eléctrico del hogar.

Aunque el ahorro energético suele ser pequeño, el descanso del equipo puede resultar beneficioso para prolongar su vida útil.

¿Es necesario apagarlo todas las noches?

No existe una obligación técnica de hacerlo.

Los fabricantes diseñan estos dispositivos para permanecer encendidos durante largos períodos. Sin embargo, muchos especialistas consideran que apagarlos algunas horas cuando nadie utiliza la conexión puede ser una buena práctica de mantenimiento preventivo.

Quienes trabajan de madrugada, utilizan dispositivos inteligentes o necesitan mantener cámaras de seguridad conectadas probablemente deban dejar el router funcionando de manera permanente.

¿Qué otras recomendaciones ayudan a cuidar el módem?

Además de apagarlo ocasionalmente, los expertos aconsejan:

Colocarlo en un lugar bien ventilado.

Evitar cubrirlo con objetos.

Mantenerlo alejado de fuentes de calor.

Reiniciarlo periódicamente cuando presente fallas de conexión.

Instalar las actualizaciones de firmware recomendadas por el fabricante.

¿Apagar el WiFi mejora la velocidad de internet?

Apagar el router durante la noche no aumenta directamente la velocidad contratada, pero sí puede contribuir a que el equipo funcione con mayor estabilidad al reiniciar procesos internos.

Si la conexión presenta problemas frecuentes, un reinicio suele ser una de las primeras recomendaciones técnicas antes de contactar al proveedor del servicio.