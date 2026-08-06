En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este jueves, 6 de agosto de 2026 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.8678. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.08%.

En la última semana, la cotización del Euro se mantuvo estable (0.00%), mientras que en el último año registró un fuerte avance de 84.83%, indicando una tendencia alcista.

La variación que presentó el activo durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica del Euro fue del 4.25%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 5.61%.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es un número positivo. Esto sugiere que la moneda ha ganado valor en comparación con los días anteriores, impulsando la confianza en su estabilidad y rendimiento en el mercado.

Sin embargo, es importante observar que esta tendencia podría cambiar si se presentan nuevas variables económicas que afecten su comportamiento. Analizando la situación, parece que la mejora en la cotización del Euro puede ser fruto de un contexto económico favorable en la región.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 6 de agosto de 2026.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.