En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este jueves, 6 de agosto de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.2097. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.1%.

La cotización del Peso mexicano mostró una tendencia bajista: cayó -0.80% en la última semana y -8.15% en el último año.

Conoce la cotización de este viernes, 9 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 3.13%, lo que es menor que la volatilidad anual del 7.43%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría influir favorablemente en la economía nacional.

Este comportamiento positivo en la cotización refleja una mayor confianza de los inversores en el mercado mexicano. Un Peso más fuerte puede mejorar la posición económica del país, facilitando importaciones y estabilizando precios.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 6 de agosto de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.