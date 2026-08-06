En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.6235 este jueves, 6 de agosto de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 2.31% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco cayó un 1.31%, mientras que en el último año subió un 196.34%, evidenciando una fuerte apreciación anual pese al retroceso semanal.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 25.92%, superando la volatilidad anual del 20.30%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, con un dato de 1, lo que indica que en los últimos días ha experimentado un incremento en su valor frente a otras monedas. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda y una mayor confianza en la economía local.

En contraste, la tendencia de los días anteriores había mostrado signos de estabilidad, sin cambios significativos que afectaran su cotización. Sin embargo, el aumento registrado hoy podría reflejar una recuperación económica o factores externos favorables.

Este cambio en la tendencia positiva puede ser un indicativo de un entorno económico más favorable para Guatemala, impulsando tanto el comercio como la inversión en el país.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 6 de agosto de 2026.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.