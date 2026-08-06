Al cierre de mercados de este jueves, 6 de agosto de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3149.48. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -1.81%.

En el mercado del peso colombiano, la cotización cayó -4.82% en la última semana y acumula un descenso anual de -17.18%, reflejando una tendencia bajista.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 32.10%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 13.80%, lo que indica que su comportamiento ha sido inestable y ha presentado muchas variaciones.

La cotización del peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. En los últimos dos días, se ha observado un incremento en su valor en comparación con los días anteriores, indicando un fortalecimiento de la moneda.

Analizando esta tendencia, se puede concluir que las condiciones económicas han favorecido la apreciación del peso colombiano, lo que podría reflejar una mayor confianza en el mercado.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 6 de agosto de 2026.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.